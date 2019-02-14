В Африке удалось снять на камеру тайную жизнь одного из самых редких в мире млекопитающих - панголина, которого браконьеры истребляют из-за деликатесного мяса. Об этом сообщает ВВС.

Полученные кадры, которые велись при помощи дистанционно управляемых камер, дают представление о поведении гигантского ящера. На кадрах детеныш панголина сидит на спине матери, пока она лезет на дерево. Ученые решили опубликовать полученные материалы, чтобы привлечь внимание к проблеме этих животных.

Только в этом месяце у контрабандистов было изъято огромное количество панцирей панголинов, в Малайзии, например, произошел перехват крупнейшей в истории партии панцирей и мяса животных.

Фото и видео с участием панголинов, относящегося к одному из четырех существующих на континенте видов, сделаны в угандийском заповеднике Зива, в котором панголины соседствуют с носорогами и полностью защищены от истребления.

В Африке распространены четыре вида панголинов: африканский белобрюхий панголин, гигантский панголин, земляной панголин и чернобрюхий панголин. Гигантский панголин, который водится в тропических лесах Экваториальной Африки, является крупнейшим из всех известных науке видов этого млекопитающего. Животное достигает 1,8 м в длину и весит до 450 кг. За последние 10 лет численность панголинов в дикой природе уменьшилась на миллион особей. В Китае также считается, что панцирь панголинов избавляет от многих заболеваний, включая онкологические. Однако научного подтверждения этому нет.

Мясо панголинов считается деликатесом Фото: pangolin_chesterzoo

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