Известная украинская певица Оля Полякова заметила явное сходство между своим образом в клипе "Королева ночи" и образом своей коллеги по цеху Светланы Лободы в новом клипе "Instadrama". Сравнительные фото двух образов суперблондинка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Королева ночи? Совпадение?", - написала певица.

Подписчики заметили, что сходство и Лободы слишком явное. Они поддержали Полякову, отметив, что суперзвезда Лобода просто повторила ее образ. "Когда смотрела клип Лободы, сразу об этом подумала", "Хочет быть популярней , и крадёт чужие идеи", "Так низко забрать крутой образ", "Попахивает плагиатом", "У Лободы нет фантазии, косит под Полякову", - пишут юзеры в комментариях.

Фото: polyakovamusic/Instagram

Клип Поляковой "Королева ночи" вышел в мае 2018 года. На канале YouTube его посмотрели почти 30 миллионов зрителей.

Ранее Лободу раскритиковали за фото из гримерки, на которой у нее плоская грудь.

Также "Страна" писала, что фанатов Лободы озадачил снимок голой певицы, на котором она выглядит мертвой.