Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одесской области деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, изъяв свыше 6,5 тонн драгоценных камней, незаконно добытых на территории Житомирской и Ровенской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Нелегальное производство организовал уроженец страны Восточной Азии, ныне – гражданин Украины.

"В специальном комплексе делец оборудовал складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, которые проживают на территории Украины", - говорится в сообщении.

На нелегальном производстве одновременно могло работать около 100 рабочих. Готовый товар из "солнечного камня" делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии. Сотрудники СБУ в Житомирской и Одесской областях 13 февраля обнаружили оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, "черную бухгалтерию" и крупную сумму наличных.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти шесть тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня. Стоимость изъятого янтаря и изделий из него будет определена после проведения надлежащих экспертиз. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины. Спецоперация проводилась Управлением СБ Украины в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", суд оправдал экс-начальника районного отдела полиции в Ровенской области Игоря Харитонова, которого обвинили в крышевании незаконной добычи янтаря.

Напомним также, что в Ровенской области завели три уголовных дела после нападения старателей янтаря на полицию. Также мы писали о том, как мужчина оборудовал цех по переработке янтаря у себя дома, но его разоблачила полиция.