В Тихом океане недалеко от Соломоновых островов исследовательское судно сооснователя Microsoft Пола Аллена "Петрел" обнаружило останки американского авианосца "Хорнет" - одного из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне. Об этом сообщает ВВС.

Авианосец лежал на глубине около 5 км и неплохо сохранился судя по фото, которые удалось сделать глубоководному беспилотному аппарату. На "Хорнете" и рядом с ним были найдены самолеты, которые в момент гибели корабля находились на палубе.

Фото: NHk world japan

Сообщается, что исследовательский поход судна "Петрел" был первым в 2019 году. Пол Аллен купил и оборудовал судно в 2016 году. На нем находится специальный беспилотный глубоководный аппарат, который передает на поверхность видео и фотоснимки.

Главной задачей "Петрела" является поиск знаменитых погибших кораблей. Так год назад команда "Петрела" нашла другой затонувший американский авианосец - "Лексингтон". До этого были найдены линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси", итальянский эсминец "Артильери". В заявлении команды судна говорится, что Пол Аллен всегда интересовался авианосцами, и находку "Хорнета" они хотели бы посвятить его памяти.

"Хорнет" знаменит "рейдом Дулитла" 18 апреля 1942 года., когда с палубы корабля взлетели 16 средних бомбардировщиков B-25, которые поразили несколько целей на территории Японии.

Это был первый взлет среднего бомбардировщика с палубы авианосца и первый налет американцев во Второй мировой войне на территорию Японии, включая Токио. Хотя самолеты и не нанесли значительного ущерба, эта бомбардировка имела важное психологическое значение. Авианосец также участвовал в сражениях у атолла Мидуэй и битве в районе Соломоновых островов.

В октябре 1942 года авианосец был серьезно поврежден в результате атак японской авиации и был потоплен торпедами после того, как его оставил экипаж.

Фото: Wikipedia

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