В Николаеве в среду, 13 февраля, неадекватный местный житель пытался взорвать многоэтажный жилой дом по улице Новобугской, 93, в котором сам проживал. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина предупредил полицейских о своем намерении по телефону. Он заявил, что собирается газом подорвать дом и уже перерезал трубу газопровода. На место выехали спасатели, взрывотехники, правоохранители, аварийная бригада Николаевгаза и "скорая".

Из-за возможной угрозы жизни людей и наличия запаха газа в здании, правоохранители экстренно провели эвакуацию жителей многоэтажки. Прибывшие правоохранители отправились сразу к заявителю. Из квартиры уже чувствовался запах газа. Сначала мужчина не пускал полицейских в квартиру, а после открыл двери и дал себя задержать. Как оказалось, внутри действительно была повреждена газовая труба.

Предварительно, мужчина находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Соседи сообщили журналистам Новости N, что задержанному около 40 лет, он проживает с сожительницей, его считают наркоманом.

На вопрос задержанному, зачем он повредил трубу и пытался подорвать дом, он ответил "Не знаю. Надо было с крыши пойти броситься".

Нарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Сейчас действия жителя Николаева квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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