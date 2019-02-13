В Тернопольской области рухнула часть моста. На момент обрушения пешеходов и транспорта на мосту не было. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Инцидент произошел в селе Лысивцы Залещицкого района около 15:00. Известно, что мост проходил через реку Серет. Аварийный мост соединял Залещицкий и Борщевский районы.

Что стало причиной обрушения пока неизвестно, пострадавших нет. Правоохранители перекрыли этот участок дороги.

Фото: tp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ показали, как тысячи людей переходят наполовину разрушенный мост в Станице Луганской на Донбассе.

Напомним, в Москве под бой курантов рухнул мост в Парке Горького, пострадало 13 человек.

Многострадальный Шулявский мост в Киеве планируют перекрывать и начинать демонтаж аварийных конструкций весной 2019 года. Напомним, мост на Шулявском путепроводе частично обрушился 27 февраля вечером.