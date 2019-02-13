Отстраненная решением Окружного административного суда Киева от выполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун возвращается к работе в четверг, 14 февраля, в соответствии с принятым Кабмином распоряжением. Об этом она сообщила в Facebook.

"Завтра утром разблокируем работу Министерства! В интересах пациентов Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет мне снова исполнять обязанности министра здравоохранения", - написала она.

Супрун отметила, что в четверг, 14 февраля, безотлагательно подпишет распределение вакцин и лекарств в регионы, отправку в зарубежные клиники 44 украинцев, продолжение строительства НДСБ "ОХМАТДЕТ" и другие решения, которые требуют немедленного утверждения. "Но для полного восстановления работы Минздрава продолжим борьбу в суде", - отметила она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Отметим, Окружной админсуд Киева ограничил только две функции Ульяны Супрун как руководителя Минздрава: возможность участвовать в заседаниях Кабмина и возможность определять стратегические планы.

Как сообщала "Страна", 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения в ближайшие три года. Решение принято по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Сам иск по существу рассмотрят 15 февраля. Суд решит, отменить ли собственное постановление о запрете Супрун исполнять обязанности министра - или же окончательно утвердить его.