В Украине с 18 января вступил в силу приказ Минрегиона № 342 от 14 декабря 2018 года, которым обновлен Порядок проведения технического обследования и приема в эксплуатацию объектов строительства.

В частности, для процедуры легализации самовольно построенных или реконструированных объектов отметка от местного органа градостроения и архитектуры о соответствии требованиям государственных строительных норм уже не является обязательной. Об этом сообщает "Юрлига".

Таким образом, все изменения в Порядок №158 направлены на упрощение и ускорение процедуры "строительной амнистии" в отношении индивидуальных (приусадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), построены на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ.

Также предусмотрена возможность подачи заявления о приеме в эксплуатацию самовольно построенного объекта и всех необходимых документов через электронную систему осуществления декларативных и разрешительных процедур в строительстве. В настоящее время прорабатываются технические вопросы о возможности подачи соответствующих документов.

Кроме того, внесены другие изменения, которые усовершенствовали формы соответствующих документов.

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