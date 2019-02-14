Уполномоченный представитель т.н. "ЛНР" в Минской контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Владислав Дейнега заявил, что с территории Луганской области, неподконтрольной Украине, теперь за воду будут платить безналичным платежом.

Такое заявление Дейнеги на странице в Facebook может говорить о том, что установлена некая связь между банковской системой Украины и "ЛНР".

В частности, по словам представителя "ЛНР", механизм оплаты за воду путем безналичных расчетов при участии Минска был предложен более года назад, и только сегодня получил возможность воплощения.

Как отметил Дейнега, на протяжении 2,5 лет деньги за воду, которую с украинской стороны поставляют на территорию непризнанной "республики", передавались наличными на линии разграничения. "И не просто на линии - на минном поле, через которое проводники с украинской стороны только им известными тропами проводили наших представителей с мешками наличных. И вот, сегодня появился шанс обходиться без этого, предельно опасного, мероприятия и перейти к безналичным расчетам", - сообщил он о минимальной позитивной динамике по итогам последних переговоров в Минске.

Как сообщала "Страна", спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что не видит прогресса в решении конфликта на Донбассе.

Впрочем, по словам Сайдика, Минские соглашения являются единственным путем к миру. Напомним, ранее Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.