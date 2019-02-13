В среду, 13 февраля, архиерей Украинской православной церкви епископ Гедеон (в миру - Юрий Харон) был не пропущен на территорию Украины в аэропорту "Борисполь" из-за проблем с его документами, передает "Интерфакс-Украина".

Данная информация была подтверждена агентству спикером Государственной пограничной службы Украины Олегом Слободяном.

"В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяла его украинский загранпаспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран.", - пояснил Слободян.

По его словам, в ходе разговора со священнослужителем оказалось, что он занимается Антиукраинской пропагандой и активный адепт "РУССКОГО МИРА".

"Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение относительно дальнейших правовых действий", добавил Слободян на своей странице в Facebook.

Скриншот:Facebook/Oleh Slobodyan

На странице самого епископа Гедеона в Фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники обнаружили у него документы для выезда за границу, которые ранее числились утерянными.

В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию. Кроме того, в протоколе указывается, что епископ Гедеон прилетел на самолете "Франкфурт – Киев".

Фото: Facebook/Гедеон Харон

"Я нахожусь в аэропорту Борисполь на паспортном контроле, где меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство недействительно, хотя 15 дней назад я вылетал и никаких проблем не было." - отметил владыка в опубликованном на его странице в Facebook видео.

Видео: Facebook/Гедеон Харон

Как сообщил секретарь епископа протодиакон Антоний, вопросом владыки занимается СБУ.

До этого "Страна" сообщала, что епископ УПЦ Гедеон рассказал в Конгрессе США о нападениях радикалов на храмы и притеснениях верующих.

Также сообщалось, что в Николаевской области в храм УПЦ бросили бутылку с зажигательной смесью, но огонь погас.