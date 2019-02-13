Кабинет министров Украины сегодня, 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"С целью обеспечения непрерывности работы Министерства здравоохранения Украины первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Уляне временно, до назначения министра здравоохранения Украины в установленном законом порядке, обеспечить исполнение обязанностей министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета министров Украины, определенных постановлением Кабинета министров Украины от 17 июля 2003 года №1096 "О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия", - говорится в распоряжением №57-р от 13 февраля.

Отмечается, что это распоряжение является консолидированным решением правительства. "Распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева", - сообщают в ведомстве.

Подчеркивается, что данное распоряжение позволяет Супрун подписать важные документы, в частности, и относительно распределения лекарств и вакцин в регионы. "Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, которые требуют немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

В Окружном админсуде Киева пояснили, что приняли решения о запрете Ульяны Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Судья-спикер суда Богдан Санин 13 февраля сообщил, что Окружной админсуд Киева ограничил только две функции Ульяны Супрун как руководителя Минздрава: возможность участвовать в заседаниях Кабмина и возможность определять стратегические планы.

Как сообщала "Страна", 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения в ближайшие три года.

Сам иск по существу рассмотрят 15 февраля. Тогда суд решит, отменить ли собственное постановление о запрете Супрун исполнять обязанности министра - или же окончательно утвердить его.