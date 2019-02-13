Около 70% украинских граждан готовы согласиться на компромисс с Россией и самопровозглашенными "республиками", ради установления мира на востоке Украины, за продление силового решения конфликта высказались лишь 17% украинцев.

Такие данные получили специалисты социологической службы Центра Разумкова по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проводившие опрос, сообщает ZN.UA.

Согласно опросу, на любые компромиссы ради мира на Донбассе согласны только 16% опрошенных. При этом среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые поступки ради мира – таких 46%, а также меньшая поддержка силового решения конфликта -10%.

Однако большую часть возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве и предусмотрены Минскими договоренностями, украинцы называют неприемлемыми. Самым непопулярным вариантом и для жителей Донбасса, и для граждан Украины является проведение выборов на условиях боевиков, амнистия всех участников боевых действий против украинских войск и формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей.

Для жителей Донбасса, а также Южного и Восточного регионов Украины самым удобным вариантом является предоставление ОРДЛО "особого статуса", придание русскому языку статуса государственного, принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и восстановление путей сообщения и торговли с оккупированными территориями.

Большинство жителей страны считают, что самыми эффективными мерами для достижения мира является восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях (30%) и международное давление на Россию (32%).

Для жителей Донбасса основным и фактически безальтернативным путем установления мира является восстановление нормальной жизни на контролируемых Украиной территориях (48%). Среди них значительно меньше (18%) рассматривают давление на Россию в виде санкций как необходимый шаг к миру.

По сравнению с настроениями в Украине, на Донбассе больше отдают предпочтение таким мероприятиям, как предоставление оккупированным территориям "особого статуса" внутри Украины (24%) и придание русскому языку статуса государственного (19%).

Общенациональное исследование в рамках проекта "Переход к мирному процессу на Донбассе: повышение инклюзивности местных общин в потенциальной миротворческой миссии" проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование в регионах проводилось в ноябре 2018 г. В общей сложности на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей было опрошено по 500 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Напомним, что опрос КМИС показал, что партийный рейтинг возглавляет "Слуга народа" Зеленского.

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