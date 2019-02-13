Минрегион установил требования к повторному использованию очищенных сточных вод и осадка, которые образуются в процессе работы очистных сооружений водоотвода населенных пунктов. Правила регулируются приказом № 341 от 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает "Юрлига".

Требования документа распространяются на поставщиков и пользователей очищенных сточных вод и осадка. Очищенные сточные воды могут использоваться как техническая вода для обеспечения производственных процессов в промышленности и для орошения земель сельхозназначения.

Качество очищенных сточных вод для орошения оценивается по критериям, установленным ДСТУ 2730:2015 и другими нацстандартами по качеству воды для орошения, и должна соответствовать установленным в разрешении на специальное водопользование нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Требования к сточным водам для орошения и удобрения должны отвечать требованиям ДСТУ 7369:2013.

Запрещено использовать для орошения очищенные сточные воды:

на территории, где выращиваются ягодные культуры, овощные культуры, которые используются в сыром виде, а также лечебные травы или растения;

в случае превышения установленных в разрешении на спецводопользование нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ; концентрация загрязнений в которых превышает нормативы содержания соединений токсичных элементов (в соответствии с таблицами 1, 2 ДСТУ 7369:2013); содержащие патогенные микроорганизмы, вирулентные вирусы, жизнеспособные яйца гельминтов.

На территориях, которые орошались очищенными сточными водами, в течение года после орошения запрещено выращивать овощные и ягодные культуры, лекарственные травы и пряные растения для употребления в пищу или на корм животным и выпасать скот.

В технологическом процессе очистки сточных вод при использовании очищенных сточных вод для орошения стадия обеззараживания обязательна. Государственный надзор (контроль) за соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, используемых для орошения осуществляется Госэкоинспекцией и Госгеокадастром.

Осадки сточных вод, используемых для удобрения, должны отвечать требованиям ДСТУ 7369:2013, иметь положительное заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы и могут использоваться:

для удобрения почв (кроме земель природно-заповедного и другого природоохранного, оздоровительного и рекреационного назначения);

как альтернативный вид топлива.

При подготовке осадков для утилизации с целью удобрения почв и использования в качестве альтернативного вида топлива внедрение технологических стадий обеззараживания и сушки осадков является обязательным.

Для удобрения почв осадки сточных вод отгружаются партиями, на каждую из которых поставщик должен предоставить сопроводительные документы, в которых указываются: наименование и местонахождение поставщика; технологические приемы обработки осадков сточных вод, которые были применены для их подготовки; состав и свойства осадка сточных вод по показателям, приведенным в разделе 5 "Требования к качеству осадков сточных вод" ДСТУ 7369:2013; количество осадков сточных вод в отгруженной партии.

Повторное использование осадков сточных вод в качестве альтернативного вида топлива должно соответствовать следующим условиям: использование как непосредственно на канализационных очистных сооружениях, так и в других отраслях промышленности; использование населением запрещено; при использовании влажность осадков сточных вод должна составлять не более 25 %.

Сжигание осадков сточных вод осуществляется в печах, конструкция которых учитывает особенности химического состава осадков и возможность дальнейшего использования минеральной части.

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