Начиная с 1 мая вместе с бумажным протоколом украинским водителям, чьи авто прошли технический осмотр, будут выдавать самоклеющиеся метки радиочастотной идентификации. О соответствующем нововведении говорится в постановлении Кабмина № 46 от 23 января текущего года, передает Юрлига.

Отмечается, что владельцам авто нужно будет приклеить метку в правый верхний угол ветрового стекла со внутренней стороны.

При этом протоколы проверок технического состояния авто, которые проводились до того, как постановление вступило в силу, будут действительны до окончания срока их действия.

Обязательный техконтроль проводится для грузовых автомобилей, автобусов, такси, спецтранспорта для перевозки опасных грузов, а также коммерческого транспорта. Карта субъектов обязательного техконтроля доступна на сайте ГСЦ МВД.

Уточняется также процедура фотофиксации процесса техконтроля. В обязательном порядке будет фотографироваться передняя и левая или правая части транспортного средства, проверка включенных фар ближнего света и противотуманных фар (при наличии), проверка тормозной системы методом стендовых испытаний и общего вида транспортного средства на тормозном стенде, номерного знака и включенных сигналов торможения и показатели одометра.

Также были расширены объемы проверок техсостояния транспорта и коды оценки его несоответствия. Дополнительно будут проверяться конструкции и укомплектованность учебных машин и транспортных средств, предназначенных для подготовки водителей из числа лиц с инвалидностью.

До этого сообщалось, что Рада обязала водителей снимать на фото и видео прохождение техосмотра.

Еще мы писали, что в ЕС опровергли заявление Украины про обязательный техосмотр для въезда в Европу.