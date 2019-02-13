Министерство инфраструктуры опубликовало рейтинг пунктуальности украинских авиакомпаний, согласно которому каждый четвертый рейс в 2018 году не смог вылететь вовремя. Об этом сообщает ubr.ua со ссылкой на Мининфраструктуры.

Чиновники проанализировали летную дисциплину украинских и иностранных авиаторов в 2018 году. Самой пунктуальной компанией стала "Мотор Сич", которая вылетела по расписанию в 87,3% случаев. На втором месте оказалась "Роза ветров", которая специализируется на чартерных перевозках, отправляя и забирая наших туристов с зарубежных курортов. Эта компания выполнила точно в срок 83,2% рейсов.

Крупнейшая авиакомпания МАУ сумела отправить вовремя только 71,4% рейсов. И это несмотря на то, что масштабные задержки из-за дефицита топлива в аэропортах произошли уже в 2019 году. Впрочем, надо отметить, что компания выполнила наибольшее количество рейсов, отправив за год 2708 бортов. Таким результатом не могут похвастаться даже иностранные лоукостеры. А вот хуже всего с летной дисциплиной дела обстоят у Yanair - 50% рейсов.

К слову, и иностранных компаний с дисциплиной дела обстоят неважно. К примеру, Ryanair оказался на 23-й позиции с результатом 71,2%. А Wizzair успел с вылетом в 65,2% случаев (25-я позиция).

Сразу 5 авиакомпаний умудрились за год ни разу не нарушить установленное расписание: Jordan Aviation, Air Malta, Aegean, Iraqi Airways и Alitalia. Что, правда, сделать было не так уж сложно. Суммарно все они выполнили из украинских аэропортов 35 рейсов.

Фото: mtu.gov.ua

Как сообщала "Страна", самолет рейса Киев - Вена сломался в первый же день работы нового лоукостера в Украине. Также мы писали, что украинский лоукостер SkyUp получил разрешения на полеты в Черногорию, Чехию и Израиль.

Ранее стало известно о том, что греческая авиакомпания останавливает регулярные полеты в Украину.