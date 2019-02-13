Органы соцзащиты будут отказывать в назначении субсидий на следующий год при наличии задолженности за отопительный период более 340 гривен и сроком более одного месяца. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы предусмотрели определенную систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг. Как известно, субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия назначенных сейчас субсидий - до 30 апреля 2019 года. В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год, или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме, когда не нужно отдельно обращаться, органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности", - сказал директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Он добавил, что если сумма просроченной задолженности составит более 20 не облагаемых налогом минимумов, сейчас это 340 гривен, и срок просрочки будет более одного месяца, то жилищная субсидия не будет назначаться.

Как сообщала "Страна", суммарный долг украинцев за электричество превысил 33 миллиарда гривен.

Напомним, что с февраля киевлян обязали платить за весь объем воды, которую употребил их дом.