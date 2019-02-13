Ученые выяснили, что количество астероидов, которые врезались в нашу планету, почти утроилось за последние 290 миллионов лет. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые пришли к такому выводу, оценив "шрамы", которые космические тела оставили на поверхности Земли. Свои выводы они также сделали на основе анализа кратеров на поверхности Земли и Луны с минимальным диаметром 10 километров. По мнению ученых, ситуация серьезно изменилась за последние 290 миллионов лет. Если раньше столкновение с астероидом происходило в среднем каждые 3 миллиона лет, то теперь это происходит каждый миллион. "Уровень кратерного покрытия изменился мгновенно", - сказал ученый из Университета Саутхемптона Томас Гернон, добавив, что количество столкновений возросло в 2-3 раза.

Таким образом, динозаврам не повезло появиться на Земле 240 миллионов лет назад, то есть как раз тогда, когда риск быть уничтоженными ударом космического тела начал расти.

Напомним, археологи считают, что город, который в Библии назвали Содомом, уничтожил астероид.

Как сообщала "Страна", зонд NASA добрался до астероида на краю Солнечной системы.

Также стало известно о том, что астрономы получили изображение астероида в форме бегемота, который пронесся на минимальном расстоянии от Земли в конце прошлого года.