Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, который на днях представил новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе взамен Минским договоренностям заявил, что приблизиться к урегулированию конфликта на востоке Украины за четыре года не удалось. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера исполнилось четыре года со дня подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Этот документ является базовой составляющей минских соглашений и определяет и нашу текущую работу. К сожалению, приблизиться к решению конфликта все еще не удалось", - сказал Мартин Сайдик журналистам по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

По словам спецпредставителя, данную позицию он озвучил накануне на заседании Совбеза ООН, которое было созвано по случаю четвертой годовщины подписания Комплекса мер.

Как отметил Сайдик, заседание продемонстрировало огромную озабоченность мирового сообщества событиями на востоке Украины. При этом, добавил он, был особо отмечен гуманитарный аспект конфликта и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения.

Ранее Сайдик назвал выполнение Минских соглашений единственным путем к миру.

Напомним, в ОБСЕ показали, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.