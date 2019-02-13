Телеканалы "112 Украина" и NewsOne объявили о создании международного редакционного совета. Об этом было объявлено в Страсбурге в здании Европарламента, сообщается в релизе телеканала "112 Украина" в среду, передает "Интерфакс-Украина".

В редакционный совет "112 Украина" войдут 6 человек, три из которых - представители менеджмента этого телеканала: генеральный продюсер Артем Марчевский, генеральный директор Егор Бенкендорф и журналист-международник Олег Волошин. Также в состав войдут представители собственника телеканала Тараса Козака - три евродепутата Нейтан Хилл, Арне Герике и Дэвид Коберн.

Владелец "112 Украина" и NewsOne Т.Козак прокомментировал этот шаг: "Сегодня в Украине сложилась критическая ситуация со свободой слова. Власть всячески пытается закрыть нелояльные к ней телеканалы: это нападение на журналистов, вмешательство в редакционную политику телеканалов и голосование в Верховной Раде, где проголосовали за введение санкций против "112 Украина" и NewsОne. Когда я размышлял о покупке телеканалов, было принято решение защитить телеканалы во что бы то ни стало. И я обратился к депутатам Европарламента, которые хорошо знают проблемы со свободой слова в Украине и приезжали в Киев, изучали проблемы телеканалов, ходили в Национальный совет, ходили к чиновникам, но никакого ответа не получили".

Он выразил благодарность Н.Хиллу, А.Герике и Д.Коберну за согласие быть членами редакционного совета двух телеканалов. "Они нам будут помогать в защите наших интересов, рассказывать о проблемах свободы слова в Украине. Сегодня будет проведен первый редакционный совет. Мы приехали с представителями наших телеканалов на первый редакционный совет в стенах Европарламента, будем рассказывать о наших проблемах, определять стратегию телеканалов, развитие и делать всё, чтобы в Украине была свобода слова", - сказал Т.Козак.

Депутат Европарламента Н.Хилл отметил, что для него честь принять участие в этом совете. "Важно, чтобы телеканалы соответствовали европейским стандартам. Это честь для меня обеспечить соответствие редакционной политики европейским стандартам", - сказал он.

Депутат ЕП А.Герике заверил, что будет делать все от него зависящее, чтобы помочь в обеспечении стандартов свободы слова, которые действуют на Западе.

В свою очередь, генеральный продюсер телеканала "112 Украина" А.Марчевский рассказал, как образован редакционный совет.

"Квота собственника телеканала – 50%, а остальные – это квота коллектива телеканала. По квоте собственника в состав редакционного совета вошли три евродепутата: Нейтан Хилл, Арне Герике и Дэвид Коберн. По квоте коллектива телеканала – Артем Марчевский, Олег Волошин и Егор Бенкендорф".

Среди членов состава редакционного совета NewsOne также оказались три евродепутата, гендиректор канала Юрий Будяк, генеральный продюсер Василий Голованов и журналист-международник Олег Волошин.

Ранее сообщалось, что петиция о недопущении санкций к "112 Украина" и NewsOne набрала необходимое число голосов для ответа Порошенко.

Также мы писали, что владельцем телеканала "112 Украина" стал владелец телеканала NewsOne.