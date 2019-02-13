Печерский суд арестовал ряд активов группы "Приват" в рамках уголовного производства о выводе кредитов рефинансирования из Приватбанка. Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, суд запретил распоряжаться и отчуждать имущество Орджоникидзевского (сейчас Покровский) и Марганецкого горно-обогатительного комбинатов (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская область), Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) и "Днепроазота".

Помимо указанных активов, арест наложен и на ряд других объектов, в том числе Морской перезагрузочно-складской комплекс в Одесской области, земельные участки в Ивано-Франковской области, ряд квартир в ЖК "Амфитеатр" в Днепре, самолет Boeing 767-300 и другие.

Решение принято 5 февраля по ходатайству прокурора в рамках уголовного производства по факту завладения бывшими служебными лицами Привабанка государственными средствами, предоставленными финучреждению как рефинансирование на сумму более 19,7 млрд грн, а также выдачи средств с нарушением законодательства лицам с признаками фиктивности.

В решении уточняется, что в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Приватбанка в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар в сумме от $18 до $73 млн. Эти лица в свою очередь заключили соглашения с нерезидентами: "Teamtrend limited", "Trade point agro limited", "Collyer limited" , "Rossyan investing corp", "Zao Ukrtransitservice ltd" и "Milbert ventures i nc." о якобы получении товаров, осуществив при этом 100% предоплату. Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает Приватбанк, не обеспечили погашение кредитов и возврата средств.

Учитывая представленные доказательства, а также правовое обоснование, суд принял решение удовлетворить ходатайство.

Подозреваемые, их защитники, прочие собственники или владельцы имущества, которые не присутствовали при рассмотрении дела, вправе подать ходатайство о снятии ареста в Киевский апелляционный суд в течение пяти дней со дня обнародования решения Печерского райсуда (6 февраля 2019 года).

Напомним, Кабмин по предложению Нацбанка и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года принял решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

В июне 2018 года Нацбанк подал судебную претензию в Швейцарии к Коломойскому относительно невыполнения им обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам по кредитам рефинансирования, выданным Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский отсудил у Приватбанка почти 25 миллионов гривен.

Также мы писали о том, что Коломойский и Боголюбов признали нанесение убытков Приватбанку на $250 млн.