Сегодня, 13 февраля, в аэропорту Борисполя задержали наместника Десятинного монастыря УПЦ МП архимандрита Гедеона (Харона), который рассказал в Конгрессе США о нападениях радикалов на храмы и притеснениях верующих. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию", - написал он на своей странице в Facebook. О подробностях сообщил его пресс-секретарь протодиакон Антоний.

"Дорогие братья и сестры! Нас задержали в аэропорту Борисполя и владыку депортируют. Куда? - Неизвестно. Так как он является гражданином Украины. Родился он в Украине. На данный момент он лишен гражданства. И куда депортируют - просто непонятно. Сейчас, к сожалению, задержали. Просим всех о молитвах", - обратился протодиакон Антоний, который пересек границу и ожидает архимандрита Гедеона.

Как сообщала "Страна", в министерстве культуры Украины заявили, что сооружение УПЦ (МП) возле фундамента Десятинной церкви в Киеве, является незаконным, поэтому будут подготовлены судебные иски.

Как сообщала "Страна", поджигателей Десятинного монастыря отпустили из-под ареста на поруки десяти нардепам.