Несмотря на все старания валютчиков, им так и не удалось серьезно поднять безналичный курс доллара. В среду 13 февраля межбанковский валютный рынок закрылся в том же курсовом коридоре, что и за день до этого - 27,10-27,14 грн./$.

Об этом рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, сообщает UBR.

"Утром торговля начиналась более-менее живо, однако ее не поддержали крупнейшие игроки, потому активность достаточно быстро стихла. Объемы торгов в итоге получились очень скромные, и рынок топтался на месте", - описал он ситуацию. Объяснил это временным спадом активности в украинском экспорте.

Отразилось на показателях курса и неравномерность выходов покупателей и продавцов американской валюты.

"Факторами влияния на разнонаправленные курсовые тренды сегодняшнего дня стало противостояние с переменным успехом предложения валюты со стороны экспортеров и покупателей ОВГЗ и спроса на нее со стороны энерготрейдеров и ритейлеров. При поддержке спекулятивной составляющей, ситуативно работающей в обе стороны", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В связи с этим финансисты на всякий чуть приподняли наличные ценники в кассах.

"Наличный рынок открылся котировками 27,10-27,15 грн./$, к середине дня они выросли до 27,12-27,17 грн./$", - уточнил Гриненко.

В то же время, работники банковское сферы продолжают верить в незначительное укрепление гривны.

"Думаю, 14 февраля межбанк будет открываться в рамках 27,08-27,15 грн./$. Если валютное предложение будет на сегодняшнем уровне, то котировки вполне могут остаться на текущих значениях. Если же продажи доллара подрастут, его курс может по чуть-чуть снижаться", - спрогнозировал Гриненко. Рядом находится и завтрашний прогноз Олега Куринного - 27,05-27,15 грн./$.

Ранее мы писали, что гривна укрепилась относительно доллара на 5 копеек, а евро - на 9.

Также сообщалось, что банкиры объяснили, что помешало спекулянтам поднять курс доллара.