Во Львове вечером 12 февраля произошел взрыв в канализационном колодце, в результате которого повреждены объекты недвижимости. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Данные о взрыве в канализационном люке на улице Ивана Франко поступили в Галицкий отдел полиции 12 февраля после 20.00. Прибывшие на место правоохранители установили, что в результате взрыва повреждены витрина аптеки, окна в двух квартирах, накрытие банкомата, фонарь и брусчатка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причины взрыва, назначены экспертизы.

При этом ТСН отмечает, что взрыв произошел на пешеходном тротуаре. Единственный пострадавший 26-летний мужчина, во время взрыва был дома, ему ранило голову осколком стекла. Однако порез не глубокий, поэтому пострадавшего в больницу не забирали.

Ранее "Страна" сообщала, что пьяный турист угрожал взорвать отель под Львовом.

Также мы писали о том, что под Львовом избили председателя местного суда.