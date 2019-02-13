Детективы НАБУ передали в суд обвинительный акт в отношении чиновника Киевской ОГА о растрате гранта ЕС на жилье переселенцам. Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"11 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации направлен в Печерский районный суд Киева", - говорится в сообщении. Следствие установило, что киевский чиновник вместо того, чтобы направить средства, выделенные Европейским Союзом на обустройство социального жилья для внутренне перемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости.

Уголовное производство расследовалось по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины детективами НАБУ с января 2018 года, после передачи дела из Бориспольской местной прокуратуры по подследственности.

В ходе досудебного расследования детективы инициировали проведение инвентаризации активов Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА и предприняли меры обеспечения, что позволило реально возместить ущерб на общую сумму более 7 млн грн путем возврата имущества в коммунальную/государственную собственность.

19 декабря 2018 года должностному лицу Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.

Ранее "Страна" информировала, что в октябре президент Петр Порошенко подписал закон о постановке переселенцев на квартирный учет. Еще мы писали, что переселенцев, чье жилье разрушено, обещают поставить в очереди на квартиры.

Напомним, также НАБУ объявило в розыск помощника нардепа по делу о хищении 93 млн грн Укрзализныци.