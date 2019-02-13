Сеть киевских ресторанов "Козырная карта" прекратила свою работу, а офис компании закрылся.

Руководство заведениями осуществляют их владельцы, а карты скоро перестанут действовать. Об этом рассказали директора трех ресторанных сетей, однако, как сообщает Liga.net, подтвердить эту информацию официально пока не удалось.

"Козырная карта" была создана в 2000 году. Спустя 13 лет в сети было уже 112 ресторанов, а их число стремительно росло, компания раздала уже 2,5 млн дисконтных карт.

В последние годы сеть переживала кризис из-за экономической ситуации в стране. Кроме того, власти Киева решили демонтировать плавучие рестораны сети, что также ударило по бизнесу.

Но основные проблемы начались после ареста одного из основателей сети Андрея Задорожного в 2012 году. Его подозревали в мошенничестве с залогами по кредитам. Впрочем, Подольский районный суд в 2015 году признал его невиновным, и он начал запускать новые проекты.

В это время от "козырной карты" стали отказываться как отдельные заведения, так и целые сети.

По мнению участников рынка, есть несколько версий, почему сеть прекратила работу. В частности, хозяева ресторанов не хотели платить управляющей компании 30-50% от прибыли. Беспорядочная раздача дисконтных карт стала обременять рестораторов, скидка в 10-20%, когда количество карт уже стало больше миллиона, оказалась невыгодной.

Как отмечает издание, некоторые рестораны больше не принимают данные карты, другие согласны принимать дисконт еще некоторое время. Кроме того, их могут заменить картами ресторанов.

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