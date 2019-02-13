ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода, запланированного на март текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в эфире телеканала "Прямой" в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"До выхода сериала сказать, является ли это агитацией, или это не агитация, не может никто. Это первое", - сказал Радченко. "Второе - если есть образ личности, он используется, если этот образ корреспондируется с кандидатурой в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации. Однозначно. И снять его с эфира не может никто. Может идти речь о том, чтобы этот материал, если он будет признан агитацией, должным образом был промаркирован и должным образом оплачен из избирательного фонда", - добавил зампредседателя ЦИК.

Ранее "Страна" сообщала, что КИУ просит Нацсовет проверить фильм "Слуга народа" с Зеленским на предвыборную агитацию.

Также мы писали о том, что Зеленского призвали оплатить показ сериала "Слуга народа 3" как политическую рекламу.