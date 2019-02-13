ЦИК Украины сможет проверить сериал "Слуга народа" на наличие агитации только после его выхода
ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода, запланированного на март текущего года. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в эфире телеканала "Прямой" в среду, пишет Интерфакс-Украина.
"До выхода сериала сказать, является ли это агитацией, или это не агитация, не может никто. Это первое", - сказал Радченко. "Второе - если есть образ личности, он используется, если этот образ корреспондируется с кандидатурой в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки предвыборной агитации. Однозначно. И снять его с эфира не может никто. Может идти речь о том, чтобы этот материал, если он будет признан агитацией, должным образом был промаркирован и должным образом оплачен из избирательного фонда", - добавил зампредседателя ЦИК.
Ранее "Страна" сообщала, что КИУ просит Нацсовет проверить фильм "Слуга народа" с Зеленским на предвыборную агитацию.
Также мы писали о том, что Зеленского призвали оплатить показ сериала "Слуга народа 3" как политическую рекламу.