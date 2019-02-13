В сети появилось свежее фото лося, который выглядывает из лесу сквозь поросль сушняка в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Снимки выложило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения на своей странице в Facebook.

"Встретили этого красавца во время зимнего учета птиц: Часть третья. Подробности ждите уже потом. Место, где природа может быть собой", - говорится в сообщении.

"Красавец", "Ух ты! Какой красавчик... И как на такого можно поднять ружье? Не понимаю", - пишут восхищенные пользователи соцсети в комментариях.

Фото: Сергей Домашевский/facebook.com/zapovidnyk2018

Напомним, ранее в Чернобыле из радиоактивного водоема вытащили лося, который даже не сопротивлялся.

Также "Страна" публиковала фото сохатого из Чернобыльского заповедника.

Как сообщала "Страна", лошади Пржевальского, тетерева и косули в Чернобыльской зоне доказали, что мощные снегопады им нипочем.