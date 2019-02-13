Во всем муниципальном транспорте Киева в среду, 13 февраля, заработал единый электронный билет, бортовыми компьютерами оснастили 1326 единиц наземного транспорта, а вот городские маршрутки обещают оснастить валидаторами только осенью этого года. Об этом сообщает директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в Facebook.

Также он отметил, что 76 турникетов в 68 вестибюлях киевского метрополитена модернизировали под е-билет. На них есть отметки KYIV SMART CARD. Продажа карт осуществляется на станциях метро "Крещатик", "Театральная", "Майдан Независимости", "Акедемгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна". Пополнить карту можно в Личном кабинете киевлянина, в кассах указанных десяти станций метрополитена и в терминалах iBox.

В ближайшее время приобрести и пополнить транспортную карту будет возможно в терминалах самообслуживания, расположенных во всех вестибюлях КП "Киевский метрополитен" и станциях скоростного трамвая, кассах Т-киосков, отдельно пополнить - в мобильном приложении Kyiv Smart City, терминалах 2click, на сайтах iPay и Portmone . Также планируют сделать расчет банковской карточкой.

Льготным категориям населения придется оформить "Муниципальную Карточку киевлянина2. Для этого нужно подать заявку в АО "Ощадбанк" и предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение карточки, документ о предоставлении льгот (при наличии).

Назаров отметил, что опытную эксплуатацию электронной билета в муниципальном транспорте планируют закончить осенью 2019 года. И только после этого начнут запуск е-билета в маршрутках.

Фото: facebook.com/yuriy.nazarov.3

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