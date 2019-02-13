В среду, 13 февраля, позиции гривни на межбанковском валютном рынке упали до 27,1175 грн/$1 с 27,09 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,1-27,135 грн/$1.

Согласно информации НБУ, показатели справочного курса гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 13 февраля упали до 27,0904 грн/$1 с 26,9906 грн/$1.

Также в Национальном банке Украины составили официальный курс иностранных валют по отношению к гривне на 14 февраля:

100 долларов США 2709.2791;

100 евро 3062.8400;

10 российских рублей 4.1251.

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 11 февраля составил 245,9 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $197,1 млн.

Напомним, во вторник курс гривни на межбанке Украины упал выше 27 за доллар.

Также мы писали, что в январе украинцы продали банкам валюты больше, чем купили.