Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опубликовали видео, как тысячи людей пересекают линию соприкосновения через мост в Станице Луганской, сталкиваясь с неблагоприятными погодными условиями и слабой инфраструктурой, а также подвергаясь опасности из-за наличия мин. Видео опубликовано на YouTube-канале СММ ОБСЕ.

Мост в Станице Луганской - это единственный контрольный пункт въезда-выезда из Луганской области и он открыт только для пешеходов. Поэтому тысячи людей ежедневно пересекают здесь линию соприкосновения, чтобы забрать свои пенсии, получить медицинскую помощь и повидаться с родными, которые живут по другую сторону от линии соприкосновения. С 2015 года средняя часть моста разрушена, сейчас ее заменяют два очень неустойчивых и опасных деревянных трапа. Зимой они чрезвычайно скользкие, и ни в коем случае не пригодные для использования таким большим количеством людей.

Они стоят в очередях в течение многих часов. Это очень трудно для людей преклонного возраста и инвалидов. Они ежедневно переходят мост с поклажей. Инвалиды вынуждены платить за то, чтобы их перенесли через деревянные трапы.

Как сообщала "Страна", иностранный фотокорреспондент снял жуткие фото очередей с пожилыми людьми на пунктах пропуска на Донбассе.

Также "Страна" писала о том, как на Донбассе пожилой мужчина умер в очереди на пункте пропуска.

Напомним также, что обстрелы здесь продолжаются. Под Луганском поврежден водопровод, жители Золотого остались без воды.