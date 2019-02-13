Руководство американской армии заявило, что находится в поисках подрядчика для разработки новейшего типа винтовки, которая должна прийти на замену популярной М4.

Новое оружие будет работать при помощи специальной операционной системы, напоминающей IOS, которая будет постоянно обновляться. Такое заявление сделали руководители исследовательского центра арсенала Пикатинни в Нью Джерси, передает The National Interest.

По словам главы исследовательского центра полковника Эллиотта Кэггинса (Elliott Caggins), при создании винтовки военные будут руководствоваться тем же принципом, что и Apple при разработке iOS. Вместо того, чтобы сразу пытаться внедрить множество разных технологий, систему будут постепенно улучшать.

"Представьте, что Стив Джобс и его инженеры попытались бы превратить iPod Touch в первый iPhone с 3G. Были тысячи технологий, которые они могли внедрить в первый айфон, но они сначала выращивали платформу, прежде чем она стала системой", – говорит Кэггинс.

Ранее сообщалось, что в Генштабе призвали военных не использовать мессенджеры и iPhone в зоне боевых действий.

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