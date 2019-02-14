Сегодня в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк всплыла еще одна фамилия. Главный подозреваемый по делу Владислав Мангер назвал заказчиком преступления Даниила Доценко - высокопоставленного генерала СБУ.

Доценко возглавляет "политическую охранку" - департамент "Т" защиты национальной государственности.

Именно с этой структурой связывают атаки "конторы" на журналистов и активистов. К примеру, сотрудник "Т" Александр Хаиндрава вербовал фотокорреспондента "Страны" Владислава Селезнева. А генерал Доценко по этому поводу приходил на заседание комитета Рады по свободе слова, где, впрочем, больше отмалчивался.

Никаких доказательств участия Доценко в деле Мангер не привел. Впрочем, прокуратура пока не опубликовала доказательств и на самого главу облсовета. Тем не менее, у него уже есть "пидозра" - в отличие от близких к Порошенко людей, которых активисты и родители Гандзюк считают причастными к ее убийству.

"Страна" вспоминает, что известно о Данииле Доценко.

Что сказали о Доценко в суде по Гандзюк

На суде 13 февраля Владислав Мангер, которому вчера вручили "пидозру" в организации убийства Гандзюк, заявил, что смерть активистки - дело рук генерала СБУ.

"Мне известно о том, что Екатерина Гандзюк сотрудничала с СБУ и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Данила Доценко. В личных разговорах со мной генерал Доценко неоднократно заявлял о своей неприязни к партии Батькивщина. Лично Доценко создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательствами. Эти группировки были неоднократно задержаны полицией, но после личного вмешательства Доценко их отпускали. Это было также причиной конфликта между СБУ и полицией в Херсонской области, и этот конфликт создал Даниил Доценко", - сказал Мангер.

Он заявил, что именно Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк с целью дискредитации органов полиции. "Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой страшной трагедии в политических целях", - сказал Мангер.

Глава облсовета говорит, что переживает за свою жизнь. "Доказательства следствия взяты с неба, их не существует. Но живым я следствию сегодня не нужен. Я официально заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством. Если со мной что случится, прошу рассматривать это как убийство", - заявил Мангер.

Накануне этого признания глава Херсонского облсовета обещал, что осветит участие СБУ в деле.

"Обращаю внимание как следователей, так и журналистов: не из моего офиса выезжали исполнители заказа; не мой помощник передавал им деньги; не у меня был с Екатериной конфликт.

Мало для кого из круга власти секрет, что при жизни Екатерина находилась, мягко говоря, под опекой некоторых высокоставленников СБУ, которые, собственно, и прикрывали браконьеров в области. Завтра на допросе эти фамилии, конечно, будут звучать. И я искренне надеюсь, что эти имена не исчезнут из протоколов и будут озвучены также на суде. Страна должна знать, кто на самом деле заказал Гандзюк", - говорилось в его заявлении.

"Не удивление, а возмущение". Реакция СБУ

Слова главы Херсонского облсовета почти сразу прокомментировали в СБУ.

"Из-за большой заинтересованности заявлением главы Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко – подчеркиваю: заявление Мангера относительно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, безосновательным и клеветническим", - написала в Facebook спикер ведомства Елена Гитлянская.

Она также не исключает, что единственной целью заявления Мангера было "стремление нивелировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала СБУ и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".

Что известно про генерала Доценко

Даниил Доценко родился в Черновцах 11 июля 1975 года. В 1997 году он закончил исторический факультет Черновицкого государственного университета. Видимо, именно это и стало прологом к его борьбе с "политическими преступниками".

До 2014 года Доценко работал в Черновицком управлении СБУ, а в 2014-2016 годах возглавлял одно из управлений департамента защиты национальной государственности СБУ.

В начале июня 2016 года Доценко возглавил Крымское управление СБУ, которое базировалось в Херсоне. Учитывая, что дела там расследовались исключительно "политические", то специализация Доценко с времен Черновицкой области не слишком поменялась.

В следующем году генерал стал начальником "конторы" по Херсонской области. Что делает отсылку к делу Гандзюк, которая тогда уже была известной активисткой и работала в мэрии Херсона.

Грицак представляет Доценко на должности главы Херсонской СБУ

Правда, Доценко и года не проработал на этой должности. 22 августа 2017 года его карьера еще более резко пошла в гору и оказалась в Киеве. Петр Порошенко назначил Доценко начальником департамента защиты национальной государственности СБУ.

Это так называемое "управление Т", которое также часто именуют "политической охранкой", так как именно оно ведет многие дела против оппозиции и неугодных власти людей.

Курирует этот архиважный для ныненшних властей отдел замглавы СБУ Виктор Кононенко, о чем уже рассказывала "Страна".

При назначении Порошенко сделал Доценко генералом. А ровно через год Доценко стал генерал-майором - опять же по указу президента. Что как бы говорит об успехах Доценко на своем нелегком поприще. И успех был заметен: о "чекисте" заговорили политические оппоненты Порошенко.

В сентябре 2018 года заместитель председатель Батькивщины Сергей Соболев обвинял Доценко в том, что он якобы занимался дискредитацией Юлии Тимошенко в интересах действующего президента Петра Порошенко.

"Нам известно, что кампанию дискредитации самого популярного украинского политика разработана по личному указанию президента Порошенко. Реализуется она руками Службы безопасности Украины под контролем президента, а ее конкретным исполнителем является начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Даниил Доценко", - рассказывал Соболев в сентябре.

Соратник ЮВТ тогда жаловался на митинг, организованный под стенами офиса "Батькивщины". А недавно Юлия Тимошенко приписала действиям СБУ несколько попыток сорвать ее предвыборные митинги в разных городах Украины.

По информации "Страны", именно из департамента "Т" тянется нить к уличным радикалам, которые под контролем Банковой "кошмарят" оппонентов Петра Порошенко. На минувших выходных это вылилось в целое побоище у стен Подольского РОВД в Киеве.

Декларация Доценко на сайте НАЗК отсутствует.

Доценко и дело против "Страны"

Генерал Даниил Доценко - персона непубличная. Но когда возник скандал с вербовкой журналиста "Страны" Владислава Селезнева, он лично пришел на заседание Комитета Рады по свободе слова, где рассматривался этот случай.

Накануне мы выяснили, что угрожал нашему коллеге склонял его к сотрудничеству оперативник СБУ Александр Хаиндрава. После этого на комитет пришло руководство департамента "Т" - лично Доценко и один из его замов Грицюк (видимо, руководитель отдела "М", занимающегося медиа).

Этим визитом они невербально подтвердили, кто в спецслужбе занимается "деликатными" делами, связанными с журналистами. И практически легализовали информацию страны о служебной принадлежности Хаиндравы.

На встрече с журналистами "Страны" генерал-майор сказал всего три реплики - когда представлялся и передавал слово своему подчиненному. Остальное время на комитете Рады он провел в молчании.

Интересно, что жена Даниила Доценко - Елена - работает штатной помощницей депутата Андрея Денисенко, по заявлению которого было сфабриковано седьмое уголовное дело вокруг "Страны".

Обвинение против генерал-майора СБУ, близкого к Порошенко - это явный контрудар Мангера и стоящей за ним "Батькивщины". Именно партию Тимошенко Банковая сейчас пытается замазать в убийстве Гандзюк и понизить ее рейтинг накануне президентских выборов.

Теперь же, благодаря "пидозре" Мангеру, он расскажет много интересного об окружении президента и его роли в деле херсонской активистки.