Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер сегодня заявил, что его "назначили убийцей" в деле активистки Екатерины Гандзюк. Он выразил желание пройти проверку на детекторе лжи для того, чтобы доказать свою невиновность. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с заседания Шевченковского райсуда Киева, который продолжает рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию судебного заседания.

О своих предполагаемых "подельниках" Андрее Гордееве и Евгении Рищуке Мангер не вспоминал, зато озвучил новую фамилию, и это была фамилия генерала СБУ.

"Мне известно о том, что Екатерина Гандзюк сотрудничала с СБУ и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Данила Доценко (возглавлял местное и крымское СБУ - Прим. Ред.). В личных разговорах со мной генерал Доценко неоднократно заявлял о своей неприязни к партии Батькивщина. Лично Доценко создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательствами. Эти группировки были неоднократно задержаны полицией, но после личного вмешательства Доценко их отпускали. Это было также причиной конфликта между СБУ и полицией в Херсонской области, и этот конфликт создал Даниил Доценко", - сказал Мангер.

Он заявил, что именно Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк с целью дискредитации органов полиции. "Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло физическое уничтожение Екатерины и использование этой страшной трагедии в политических целях", - сказал Мангер.

Глава облсовета говорит, что переживает за свою жизнь. "Доказательства следствия взяты с неба, их не существует. Но живым я следствию сегодня не нужен. Я официально заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством. Если со мной что случится, прошу рассматривать это как убийство", - заявил Мангер.

Что известно о Данииле Доценко

Даниил Доценко родился в Черновцах 11 июля 1975 года. В 1997 году он закончил исторический факультет Черновицкого государственного университета.

До 2014 года Доценко работал в Черновицком управлении СБУ, а в 2014-2016 годах возглавлял одно из управлений департамента защиты национальной государственности СБУ.

В начале июня 2016 года Доценко возглавил Крымское управление СБУ, которое возобновило свою работу в Херсоне. На этой должности Доценко представлял глава СБУ Василий Грицак.

14 февраля 2017 года Доценко возглавил управление СБУ в Херсонской области.

21 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Доценко начальником департамента защиты национальной государственности СБУ. Это так называемое "управление Т", которое также часто именуют "политической охранкой", так как именно оно ведет многие дела против оппозиции и неугодных власти людей.

В сентябре 2018 года заместитель председатель Батькивщины Сергей Соболев обвинял Доценко в том, что он якобы занимался дискредитацией Юлии Тимошенко в интересах действующего президента Петра Порошенко.

Ранее "Страна" сообщала, что на суде о мере пресечения по делу Гандзюк Мангер заявил о невиновности и попросил о честности.

Также мы писали о том, что глава Херсонского облсовета Мангер намекнул на роль СБУ в убийстве Гандзюк.