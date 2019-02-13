Украинские ученые провели радиоэкологические исследования найденных остатков убитого волками дикого кабана. В мясе выявили высокое содержание радионуклидов.

Полученные результаты говорят о высоком содержании стронция (Sr-90) - составляет 7400 Бк/кг и цезия (Cs-137) - 4800 Бк/кг. Такие данные приводит пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического Биосферного заповедника.

Оценка радиологической опасности дикой свиньи как продукта потребления говорит о существенном превышении в найденных останках Sr-90 (выше в 37 раз), Cs-137 - (выше в 96 раз). Общее количество изотопов (удельная активность) в ткани животного также довольно высокая - 12200 Бк/кг.

"Основные санитарные правила Украины" (2005 г.) определяют, что такой уровень характерен для низкоактивных радиоактивных отходов.

Причина такой высокой концентрации изотопов заключается в месте, где находилось животное. Дикую свинью нашли на севере левобережной части заповедника. Это место лежит к северу и востоку от ЧАЭС. Именно здесь находятся участки с наибольшим уровнем радиоактивного загрязнения - "малый Рыжий лес" и озеро Глубокое. Соответственно, это животное существовало в среде с высокой плотностью поверхностного радиоактивного загрязнения и употребляло в пищу растительные корма с высоким содержанием радионуклидов.

Однозначно мясо диких животных зоны отчуждения для здоровья употреблять опасно. Впрочем, основные нормативные документы категорически запрещают как охоту, так и употребление любых продуктов питания с этой территории. Конечно, этот запрет не касается волков и других диких животных - пищевая цепочка должна сохраняться при любых условиях.

Фото: zapovidnyk.org.ua

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