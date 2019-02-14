Погода в Украине в День всех влюбленных отметится температурными колебаниями - ночью на востоке, а также в Сумской и Черниговской области температура снизится до минус 8 градусов, а на западе страны тем временем будет до 2 градусов тепла. На большую часть территории Украины придут снег с дождем. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем 14 февраля ожидается оттепель, около нуля градусов, чуть холоднее будет в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях - до 3 градусов мороза. На юге прогнозируются комфортные 1-4 градуса.

Осадки (дождь или мокрый снег в зависимости от температуры) ожидаются в западных и северных регионах страны, а также в Винницкой и Одесской областях.

На остальной территории существенных осадков не ожидается, а местами даже проглянет солнце.

В Киеве 14 февраля прогнозируется облачность, местами ожидается мокрый снег, на дорогах та тротуарах будет скользко. Ночью температура может опуститься до минус 6 градусов, днем - около нуля.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", из-за циклона в Украине почти 200 населенных пунктов остались без света.

Напомним также, что перед Валентиновым днем прогноз обещает Украине почти весеннюю погоду.