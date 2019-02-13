Киевлянам задали вопрос о том, как они оценивают посещение президентом Украины Петром Порошенко некоторых областей по вопросам предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии.

Участникам исследования предложили дать оценку тому, можно ли считать посещение регионов главной государства по этому вопросу одним из средству популяризации ПЦУ или его собственной агитацией перед выборами. Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу клиента.

"Ответы распределились следующим образом: Безусловно, средство популяризации Поместной православной церкви - 11,2%; В большей степени, средство популяризации Поместной православной церкви, но частично - средство предвыборной агитации - 8,9%; В равной степени средство популяризации Поместной православной церкви и средство предвыборной агитации - 21,0%; В большей степени, средство предвыборной агитации, но частично - средство популяризации Поместной православной церкви - 13,9%; Безусловно, средство предвыборной агитации - 38,3%; Трудно сказать/Отказ отвечать - 6,6%", - говорится в релизе.

До этого сообщалось, что для Закарпатья сделали отдельный клон Томоса.

Также мы писали, что Порошенко сделал паузу в Томос-туре ради обсуждения торговли со спикером Кнессета.