14 февраля в 1/16 финала Лиги Европы на выезде играет украинский клуб Динамо. Его соперник - опытная и титулованная команда из Греции - Олимпиакос. Ответная встреча запланирована на 21 февраля на поле киевлян. Начало футбольного поединка в 19:55. Онлайн-трансляция доступна на телеканале Футбол 1.

"Страна" ведет подробную текстовую онлайн-трансляцию.

47 Мощно начали греки.

21:00 (45) Второй тайм начался!

20:47 Перерыв! Отдохнём!

Видео: youtube.com/jonas77907

45+2 Динамо атакует. Навес Миколенко на Фран Соля на угол вратарской. Свободный удар от ворот. Свисток на перерыв! Отдыхаем!

+2 минуты добавил судья к первому тайму

43 Но на переполненном стадионе в Афинах началась равная игра. Подопечные Хацкевича стали гораздо чаще контролировать мяч на половине поля "Олимпиакоса".

40 Греки сумели прийти в себя. Диаш мощным и точным ударом из-за пределов штрафной забил под перекладину "Динамо". Без шансов для вратаря. 2-1

35 После забитого гола динамовцы оживились. "Олимпиакос" же переключился на контратаки.

31 Контролируют мяч футболисты Динамо.

28 ГОООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! ВИТАЛИЙ БУЯЛЬСКИЙ! Отличная контра, пас в центр штрафной и тут как тут оказался полузащитник "Динамо". Цыганков отдал не Кендзеру и тот в падении сумел отдать пас на гол! Молодцы!

27 Игроки "Олимпиакоса" сыграли в стеночку и Диаш ворвался в штрафную "Динамо" и пробил низом. Бойко выручил.

25 Атакуют афиняне. Непростая атмосфера на стадионе в Афинах. Возможно, динамовцы даже слегка оглушены.

23 "Олимпиакоса" атаковали по левому флангу. Прострел в центр штрафной, защита скала! Мяч у "Динамо".

21 Удар издалека по воротам Динамо, наш вратарь в прыжке отбил мяч.

19 Фортунис не забил с пары метров после перехвата паса защитника Кендзеры на вратаря "Динамо" Бойко. Простил нас.

17 Оглушительная поддержка трибун у "Олимпиакоса". Непросто динамовцам.

15 Отбили динамовцы еще одну атаку. Попытка прорваться была по правому флангу атаки Олимпиакоса.

14 Навес Цыганкова в штрафную. И никто из футболистов не дотянулся к улетавшему по дуге мячу.

13 Динамовцы ринулись в атаку и заработали штрафной у штрафной Олимпиакоса.

10 Ну, ничего.

9 Гол. Хозяева повели в счете с первого момента. Навес в штрафную "Динамо" на Фортуниса, тот отпасовал на Хасана и нападающий мощно пробил из вратарской. Под перекладину улетел мяч.

7 Борьба в центре поля, "Олимпиакос" перепасовывается на своей половине и вот уже аут у нашей команды.

Фото: twitter.com/paladin_iv

5 Футболисты "Динамо" пока еще ни разу не приблизились к воротам хозяев стадиона "Георгиос Караискакис".

3 Проход афинян по левому флангу, смещение в центр и мяч возвращается в центр поля. Не удалась первая атака у "Олимпиакоса".

2 Динамовцы взяли инициативу в свои ноги. Контролируют мяч в центре подопечные Александра Хацкевича

19:57 (1) Матч начался! С Богом! Поехали!

19:55 На стадионе минута молчания в честь памяти трагически погибшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Сала.

19:54 Схемы: 4:2:3:1 "Олимпиакоса" против 4:3:3 "Динамо"

19:53 На "Георгиос Караискакис" звучит гимн Лиги Европы.

Видео: youtube.com/KreshPlays

19:52 Команды выходят на поле!

19:50 Греки уже построились в подтрибунном помещении. Динамовцы подтягиваются.

19:49 Скоро всё начнется! Вперед, Динамо!

19:44 Гимн нашей команды:

Видео: youtube.com/alexs8279

19:43 Верим в лучшее!

Фото: twitter.com/mm_pokerplayer

19:38 Трибуны в Афинах забиты. Подопечным Александра Хацкевича сегодня действительно непросто.

19:31 В иностранном сегменте твиттера акцентируют внимание на выхода Соля в старте "Динамо". Стартует сегодня испанец.

Фото: twitter.com/aheredia23

19:26 Моральное состояние Олимпиакоса сегодня неоднозначно. В предыдущем матче чемпионата афиняне проиграли ПАОКу 3:1. Первые два гола они пропустили в самом начале матча.

19:20 Голландская пресса отметила появления в стартовом составе "Динамо" новичка, экс-игрока голландского "Виллем ІІ" Фран Соля. В первой половине сезона он был лучшим бомбардиром нидерландской команды и там перед сегодняшнем матчем желают ему удачи.

Фото: twitter.com/WillemII

19:19 На стадионе в Афинах началась предматчевая разминка! А вы готовы ?

19:15 Подопечные Александра Хацкевича в хорошем настроении перед стартом в 2019-м!

Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

19:09 Появились стартовые составы команд:

Олимпиакос: Са - Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас - Гильерме, Камара - Диаш, Фортунис, Поденсе - Хассан

В резерве наставника греков Педро Мартинса: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Шапаренко, Вербич - Соль

В запаса Александра Хацкевича: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный

18:55 Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко 21 февраля будет присутствовать на НСК "Олимпийском", где пройдет ответный матч Динамо-Олимпиакос. А сегодня посетит еврокубковую игру Шахтер-Айнтрахт в Харькове.

Динамо в Греции

"Сине-белые" прибыли в Афины вечером 12 февраля, с заключительных тренировок на втором испанском сборе в Марбелье. В Испании киевляне провели восемь матчей, три из которых выиграли, три завершились ничьей и два - поражением.

В Афинах украинские футболисты остановились в пятизвездочном отеле Marriott на несколько дней.

Фото пресс-служба Динамо. Прилет перед матчем Олимпиакос - Динамо.

13 февраля динамовцы провели тренировку, первые 15 минут которой были открытыми для журналистов.

Ситуация в командах

Динамо. За киевскую команду не сможет выступить защитник Йосип Пиварич. В начале февраля его прооперировали после травмы связок колена, которую он получил в спарринге с пражской Спартой. Теперь хорватский легионер оказался вне игры до конца сезона

В целом же Александр Хацкевич настроен оптимистично, он сообщил, что подготовку футболисты закончили в хорошем настроении и теперь впереди соревновательный период.

Олимпиакос. В начале года греческий Олимпиакос проиграл своим соотечественникам ПАОКу в матче греческой Суперлиги - 3:1. Тренер противников "сине-белых" признал, что это был худший матч в новом году. И что его подопечные продемонстрировали пассивный и безвольный футбол. После этого Педру Мартинш заявил, что с Динамо нужно сыграть "совсем не так" и что он планирует значительно изменить стартовый состав команды.

Пока одних игроков Олимпиакоса ждут перестановки, капитан команды, полузащитник Константинос Фортунис, на поле не выйдет. Он получил травму в матче с ПАОКом после удара по лодыжке. Также травмирован основной защитник Аль-Абделлауи. Единственная альтернатива ему - опытный игрок Василис Торосидис. При этом спортивные эксперты отмечают, что не лучшим образом может сказаться возрастной фактор - Торосидису 33 года.

Что говорят в командах

Александр Хацкевич - Динамо. На предматчевой пресс-конференции он назвал Олимпиакос самой сильной командой Греции, которая всегда придерживается агрессивной тактики на газоне. Тренер "сине-белых" добавил, что 14 февраля на поле выйдут 5-6 новых игроков. В том числе для некоторых это будут первые поединки такого уровня. Так что придется быть сконцентрированными от начала до конца, тем более, что нужно учитывать фактор давления греческих болельщиков.

Педру Мартинш - Олимпиакос. Португальский наставник греческого клуба перед матчем говорил о перспективах. Он сказал, что даже сегодняшняя победа не гарантирует его подопечным выхода в 1/8 финала. Он также сделала комплимент соперникам, заявив, что Динамо - очень сильная команда, которую отличает хороший сплав молодых игроков и опытных бойцов, за плечами которых игры в еврокубках. Мартинш спрогнозировал, что сегодня будет трудная игра, но его команда сделает все возможное для победы.

Прогнозы на матч Олимпиакос - Динамо

Букмекерские прогнозы говорят о том, что большинство азартных болельщиков считают фаворитами греков.

При этом эксперты напоминают, что в этом сезоне Динамо не очень-то оправдывает ожидания букмекеров. Взять стартовые матчи с казалось бы более уязвимыми Яблонцом и Астаной, а вот в схватке с опытным Ренном Динамо показало хорошую игру. Также в спортивных кругах говорят о том, что нужно учитывать, что Динамо находится не в игровом тонусе, в отличие от Олимпиакоса, который играл с греческой Суперлиге.

Защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский, выступавший за такие украинские клубы, как Шахтер, Днепр и Карпаты, накануне 1/16 Лиги Европы, рассказал, что как это ни жаль признавать, но пока Олимпиакос показывает более стабильный и целостный футбол и находится на пике сил. По его мнению, киевлянам будет сложнее из-за фактора чужого поля. Его вердикт - ничья, что будет хорошим результатом. При этом Чигринский отметил, что при Педру Мартинше, Олимпиакос все реже использует прессинг, позволяя противнику разыгрывать мячи и атаковать, что, как показывает опыт с ПАОКом, не всегда хорошо заканчивается.

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