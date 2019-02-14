14 февраля "горняки" проводят первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом". Место встречи - стадион "Металлист" в Харькове. Начало игры в 22:00. Онлайн-трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Немецкий клуб занял восьмое место в бундеслиге по итогам прошлого сезона и обеспечил выход в Лигу Европы благодаря победе в Национальном кубке, обойдя в финале "Баварию". "Шахтер" попал в Лигу Европы после того, как выбыл из Лиге чемпионов УЕФА.

"Страна" ведет подробную текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Ответная игра состоится 21 февраля в Германии.

Фото: twitter.com/DmitriySidoruk1

90+2 Угловой

90+1 Мяч в ногах игроков Айнтрахта.

+4 минуты ко второму тайму добавил английский судья

90 Финальная замена у Шахтера. Номинальный защитник Сергей Болбат меняет отлично отработавшего на команду Жуниора Мораеса.

87 Мораес упал на половине поля Айнтрахта. Судорга. Гости выбивают мяч.

85 Гачинович срубил Тайсона в центре поля. Желтая карточка для игрока Айнтрахта.

84 Айнтрахт перепасовывается в центре поля.

80 Вторая замена у Шахтера. Защитник Максим Малышев меняет полузащитника Виктора Коваленко.

77 Алан Патрик отобрал мяч у Ребича в штрафной горняков.

76 Кривцов получил желтую карточку за фол перед штрафной. Он пропустит ответный матч в Германии. У Паулу Фонсеки осталось 3 центральных защитника в команде.

75 У Мораеса количеством удалось отобрать мяч в штрафной Айнтрахта и в ответной контратаке Ребич пробил. Выше ворот Пятова!

74 Коваленко выбил мяч из-под ног Ребича. Отработал в обороне Виктор. У него сегодня День Рождения! Всех благ!

70 Контратакует Айнтрахт. Подача Костича и Андрей Пятов забрал мяч в руки.

69 Быстрее заиграл Шахтер и тут же начал проседать Айнтрахт. Вперёд!

68 Первая замена у "горняков". Марлоса меняет Манор Соломон.

67 ГОООООООООООООЛ! ТАЙСОН! 2:2!

66 Горняки перехватили инициативу и наступают. Времени не так много у 10-х подопечных Паулу Фонсеки.

65 Тайсона сбили на подходе к штрафной Айнтрахта.

64 "Шахтер - Шахтер" звучит в Харькове.

63 Исмаили накрутил троих "айнтрахтовцев" и пробил из штрафной соперника. Вратарь.

61 Йович без помех пробивал головой из штрафной Шахтера. Мимо, но снова везет. Не хватает Ракицкого.

60 Угловой, удар по воротам и сильно выше.

60 Удар под перекладину. И выручил Андрей Пятов нашу команду.

59 Ребич подставился под Кривцова. Штрафной у штрафной "горняков".

57 Горняки контролируют мяч. Прострел Исмаили на Мораеса с правого фланга. Слишком сильно полетел мяч.

53 Навес в штрафную и Костич, поймав отскочивший мяч, низом пробил из-за штрафной. У самой левой штанги пролетел мяч.

52 Хочолава выбил мяч на угловой в подкате. Не хватает цементирующего Степаненко.

50 Йович навесил справа и Костич замкнул из штрафной Шахтера. 2:1.

47 Опасно у ворот Шахтера. Навес с правого фланга атаки Костич на дальней штанге пробил вдоль линии ворот Шахтера.

46 В перерыве у "горняков" без замен. Наставник Айнтрахта выпустил защитника Виллемса вместо опорного полузащитника Роде.

23:06 (45) Свисток и второй тайм начался! Вперёд, Шахтер!

23:03 Команды возвращаются на поле. Скоро всё продолжится!

Отдохнем в перерыве матча!

Видео: youtube.com/ELLO

Первый тайм завершен. Команда в меньшинстве, но команда не сдается. Счет равный. Играем.

45+2 Мяч у "горняков".

+2 минуты ко второму тайму добавил судья

45 Штрафной заработали "горняки".

42 Разыграли угловой гости. Попытка дальнего удара, он заблокирован и Виктор Коваленко перехватил мяч.

41 Мощный удар метро с 35-ти по нашим воротам. Пятов отбил кулаком. Угловой.

40 Теперь уже Ребич с левого фланга атаки навесил в штрафную горняков. Пятов уверенно поймал мяч.

38 Прострел Да Кошты с правого фланга атаки в штрафную "горняков". Коваленко выбил мяч вверх.

37 И снова прессинг на половине поля Шахтера. Мяч в ауте.

35 Команды поменялись ролями. "Горняки" обороняются и отвечают контрами. Айнтрахт атакует открытым фронтом.

32 Мораес сумел сохранить мяч в атаке, борясь против троих игроков гостей.

28 Атака горняков в меньшинстве. Айнтрахт отбирает, но играет на отбой.

Фото: twitter.com/GS7_89

27 Немецкий прессинг. Пока безрезультатно, но.

26 Анте Ребич ворвался в штрафную нашей команды и мощно пробил в ближний угол. Мимо, но крайне опасно выглядит нападающий Айнтрахта. Вице-чемпион мира.

23 Айнтрахт включает дальний прессинг. А на трибунах наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Рядом генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

Фото: twitter.com/GS7_89

20 Навес и в игре вратарь Айнтрахта Трапп. И в ответной контратаке мяч залетает уже к воротам Шахтера. Но справилась защита, играем дальше!

19 Обе команды настроены серьезно. Мораес сбит на подходе к штрафной Айнтрахта. И без желтой карточки.

Фото: twitter.com/ivashadri

15 Но контролирует мяч Шахтер. Собранными и готовыми к продолжению борьбы выглядят "горняки".

14 Удар Костича и выше ворот!

13 И еще один штрафной у ворот Шахтера.

11 Степаненко. вторая желтая. Удаление. Матч, так матч.

9 ГООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Марлос уверенно забивает в правый от себя угол ворот. Вратарь прыгнул верно, но удар нашего бразильца был и точен, и мощен. 1:1!

8 И тут же, в ответной атаке, в штрафной Айнтрахта нарушение правил на Мораесе. Пенальти!

7 Навес, удар головой. Гол. Шахтеру предстоит отыгрываться 0:1. Гинтереггер.

6 Контратака Айнтрахта. Степаненко сбил убегавшего к воротам по левому флангу атаки Ребича. Первая желтая в матче.

4 "Горняки" контролируют мяч.

2 Дальняя передача - заброс и Хасебе нанес первый удар в сегодняшнем матче. Мимо ворот Шахтера.

22:02 Матч начался! С Богом! Поехали!

22:00 На стадионе минута молчания в память Эмилиано Сала.

21:59 И главный судья сегодня из Англии Энтони Тейлор . Даст бороться?

21:57 Команды выстроились на поле звучит гимн Лиги Европы! Ура! Футбол вернулся в Харьков.

21:55 Игроки в подтрибунном помещении здороваются друг с другом, с судьями и детьми.

21:52 На стадионе "Металлист":

21:50 В Афинах "Динамо" сумело добыть ничью с "Олимпиакосом" 2:2.

21:47 Команды готовятся к выходу на газон. Наставления от тренеров и вперед!

21:41 Судя по разговорам, немецкие болельщики уже согласны на ничью сегодня.

21:38 Айнтрахт = Хоффенхайм ? Скоро узнаем!

21:36 "Горняки" завершают предматчевую разминку.

21:29 У немецкого болельщика любимый клуб в Украине, даже сегодня, Шахтер.

Фото: twitter.com/ids_1999

21:25 У самой кромки поля.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

21:21 Разминка команд на "Металлисте". Все готовы к матчу?

21:19 "Тяжело предсказать, на что сейчас способен "Шахтер" - Олег Шелаев.

21:17 Болельщики "Айнтрахта" организованно прошли к стадиону колонной.

21:11 Появились стартовые составы команд:

Фото: www.uefa.com

Шахтер: Пятов - защитники Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили - полузащитники Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон - нападающий Мораеш

В резерве Паулу Фонсеки: Трубин, Матвиенко, Малышев, Соломон, Майкон, Болбат, Кайоде

Айнтрахт: Трапп - защитники Ндика, Хасебе, Гинтереггер - полузащитники да Коста, Фернандес, Гачинович, Роде, Костич - нападающие Ребич, Йович

На замене у Ади Хюттера: Реннов, Виллемс, де Гузман, Пасиенсия, Русс, Фаллет, Алле

21:00 Перед игрой "Шахтер" напомнил свои лучшие голы в Лиге Европы в сборном ролике.

20:55 Болельщики "Айнтрахта" перед матчем прошли маршем по Харькову.

20:50 По традиции "Шахтер" прогулялся по городу перед матчем и сфотографировался с болельщиками на улице.

Фото: Пресс-служба Шахтера

20:50 На матч в Харькове продали 20 тысяч билетов.

"Айнтрахт" в Харькове

Франкфуртская команда прилетела в Харьков 13 февраля. Футболисты и тренерский штаб остановились в "Superior Golf & Spa Resort Kharkiv". На два дня они запросили 20 футбольных мячей, отдельную раздевалку для тренеров, три массажных стола, 120 бутылок воды и 50 кг льда.

На матч прилетели около 2700 немецких фанатов. Их сопровождают немецкие полицейские, стюарды, сотрудники клуба по работе с болельщиками. Также прибыл специальный офицер безопасности УЕФА. Делается это из соображений безопасности. На прошлом выездном еврокубковом матче "Айнтрахта" в Риме его фанаты устроили потасовки с болельщиками "Лацио". После этого в УЕФА решили дать "Айнтрахту" испытательный срок в два года. Если за это время повторится что-то подобное, то до конца этого периода все выездные матчи клуба будут проходить без болельщиков.

Положение в командах перед игрой

Шахтер."Шахтер" продолжает терять игроков, которые когда-то составляли костяк команды. Летом в "Манчестер Юнайтед" перешел бразилец Фред. Недавно в "Зенит" ушел Ярослав Ракицкий. Паулу Фонсека опровергает слухи, что футболист ушел из-за конфликта с ним. Отвечая на этот вопрос журналистам, тренер сказал, что Ракицкий заранее уведомил о своем желании перейти в "Зенит" и в клубе поняли его желание. Фонсека упомянул, что, кроме того, это была выгодная бизнес сделка для клуба.

За пару дней до матча в "Шахтере" официально представили двух новобранцев - Манора Соломона и экс-игрока "Александрии" Валерия Бондаренко. Израильский полузащитник будет играть под 19-м номером, наш центральный защитник – под 15-м. По словам наставника "Шахтера", Манора Соломона выбрали потому что он отличается характеристиками, которые хорошо вписываются в стиль игры "оранжево-черных". И что его можно задействовать на обоих флангах. Валерий Бондаренко не примет участия в матче, поскольку еще не восстановился после травмы.

Айнтрахт. Пока у "Шахтера" была игровая пауза, "Айнтрахт" активно практиковался в немецком чемпионате и сейчас занимает там пятое место. Хорошие результаты показывает атакующая тройка: Аллер-Йович-Ребич. Кроме того, в немецкой команде уже освоился новичок Мартин Хинтерэггер, которым усилили защиту. Но будет ли он в стартовом составе 14 февраля Адольф Хюттер решил не рассказывать.

Что говорят перед матчем Шахтер - Айнтрахт

Тренер "оранжево-черных" Паулу Фонсека рассказал, что накануне матча особое внимание в команде уделили физической подготовке игроков. И отметил, что из-за возникшего зимнего простоя ситуация для клуба неидеальная, но он не мог на это повлиять.

Тренер "Айнтрахта" Адольф Хюттер рассказал, что проштудировал дончан и знает о них очень много. "У "Шахтера" хорошая команда", - сказал он и поставил ее по уровню выше "Лацио" и "Марселя". Что касается задач для своей команды, то Хоттер сказал, что для того, чтобы пройти на следующий этап нужно не только забить, но и не пропустить.

Прогнозы

По данным ставок букмекеров, фаворитом, правда, с небольшим перевесом считается "Шахтер". При этом спортивные эксперты не исключают, что из-за изменения состава и продолжительной зимней паузы (в то время как у "Айнтрахта" была насыщенная игровая практика), "горняки" пропустят мячи от соперника.

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