На минувшей неделе ЦИК завершила регистрацию кандидатов в президенты. Их оказалось 44 - рекордно много. В связи с этим комиссия вынуждена была даже увеличить свои расходы - смета была рассчитана только на 25 претендентов.

Каждый из кандидатов предоставил Центризбиркому свои предвыборные программы, в которых они предлагают, как будут решать те или иные вопросы.

Самой важной проблемой для Украины граждане считают военный конфликт на Донбассе. Об этом говорят результаты социологических исследований.

"Страна" изучила программы всех 44 кандидатов на предмет того, как каждый из них хочет восстановить мир в восточном регионе.

Подходы очень разнятся.

Например, Юрий Бойко, который идет на выборы при поддержке "Оппозиционной платформы - За жизнь", ставит этот вопрос первым в своей программе и педалирует исключительно переговорный процесс. Готов говорить напрямую с Москвой и представителями Донецка и Луганска, а один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук предложил Донбассу дать статус автономии, после чего Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело.

Некоторые, например, выдвиженец от "Гражданского позиции" Анатолий Гриценко, указывают, что рассматривают возвращение территорий военным путем.

Любопытно, что Владимир Зеленский, который в своих публичных выступлениях говорит о готовности к переговорам с Россией, в своей программе о них не говорит, зато обещает потребовать возмещения ущерба от агрессора.

Часть кандидатов в президенты в блоке, касающемся Донбасса, делают отсыл к Будапештскому меморандуму. Напомним, о чем идет речь. Этот документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США - Леонидом Кучмой, Борисом Ельциным, Джоном Мейджором и Биллом Клинтоном. Ним государства "подтверждают Украине свое обязательство уважать независимость, суверенитет и существующие границы страны", "учитывая обязательство Украины об удалении всех ядерных вооружений с ее территории в установленные сроки".

Правда, "Будапештский формат" - это пока лишь красивая фраза, за которой ничто не стоит, так как еще ни один из потенциальных его участников не дал своего согласия на него.

Многие просто ограничиваются общими фразами без конкретики или же вообще не упоминают проблематику Донбасса.

Ниже предлагаем вниманию выдержки из предвыборных программ кандидатов. Мы приводим прямые цитаты в переводе на русский язык.

Геннадий Балашов - выдвиженец от партии "5.10".

"Крым - это территория Украины, и мы вернем его, восстановив порядок на своей земле. Мы достигнем мира на Донбассе и усилим санкции против России вместе со всей мировой общественностью. Мы должны отказаться покупать что-либо у страны-агрессора".

Роман Безсмертный - самовыдвиженец, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.

"Диалог с жителями оккупированных территорий и их постепенная реинтеграция без предоставления особых статусов. Крым и Донбасс - это Украина".

"Целью деятельности нового Президента должно стать построение Великой Украины. Нам необходимо избавиться от комплекса неполноценности и занять свое место среди великих держав мира. Великая Украина - это государство с Донбассом и Крымом. Это государство, на которую можно положиться, которой гордишься. Это возможность самореализации для каждого, при одинаковых для всех условиях, согласно одному для всех закона. Великая Украина должна быть везде, где есть украинцы".

Ольга Богомолец - самовыдвиженка, народный депутат.

"• Расширить Минский формат переговоров и создать Будапештский формат, привлекая к переговорному процессу всех подписантов и гарантов Будапештского меморандума.

• Развернуть миротворческую миссию ООН по всей оккупированной территории с широким мандатом и жестким контролем границы с Российской Федерацией и правом на разоружение незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

• Крым - это украинская территория, незаконно аннексирована страной-агрессором. Никаких компромиссных решений - только возвращение нашей территории с компенсацией всех убытков, причиненных страной-агрессором.

• Разработать пошаговую стратегию реинтеграции оккупированных территорий и мирного населения Донецкой и Луганской областей".

Инна Богословская - самовыдвиженка, директор общественной организации "Вече Украины".

"Добровольцы и военные, защитили страну от российской агрессии, должны быть освобождены из тюрьмы.

Обеспечить принятие закона об оружии. Свободные люди имеют иметь право владеть оружием.

Отказ от любой военно-политического сотрудничества с Россией до освобождения Донбасса и Крыма.

Освобождение оккупированных территорий Донбасса с помощью миротворческих сил ООН.

Возвращение Крыма через построение новой системы безопасности и контроля в Черноморском регионе вместе со странами черноморского региона".

Юрий Бойко - самовыдвиженец, народный депутат, идет на выборы при поддержке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мы знаем как остановить боевые действия на Востоке, восстановить экономику и социальную справедливость. [...]

Украина выполнит все международные обязательства по установлению мира на Донбассе.

Сделаем все, чтобы прекратить вооруженный конфликт исключительно мирным путем.

Новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта - ради мира и возвращения территорий и населения под юрисдикцию Украины.

Бизнес на крови и страданиях будет прекращен, налог на вооруженный конфликт - отменен. Люди смогут вернуться в свои дома.

Обеспечим реальный нейтралитет и внеблоковость Украины.

Преодолеем противоречие со всеми странами-соседями, в том числе с Россией.

Установим партнерские и взаимовыгодные отношения с другими государствами и международными организациями.

Украина станет на путь мира и развития".

Виктор Бондарь - выдвиженец от партии "Видродження", народный депутат.

В предвыборной программе кандидата нет упоминая о Донбассе.

Александр Ващенко - самовыдвиженец, глава правления общественной организации "Влада народу".

"Обеспечу: [...]

Возвращение Донбасса и Крыма по возможности мирным путем. Вместе с этим Вооруженные Силы Украины будут кардинально укреплены за счет совершенствования контрактных принципов формирования, нового современного вооружения и внедрение надлежащего уровня социальной защиты военнослужащих.

Реинтеграцию ныне оккупированных территорий по простым правилам: все виновные в военных преступлениях будут наказаны; всем, кто хочет жить в России и не совершил преступлений против Украины будет предоставлено время для свободного пересечения границы; гражданское население будет жить свободно без каких-либо санкций".

Александр Вилкул - выдвиженец от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", народный депутат.

"Я остановлю войну за 100 дней. Мирный Донбасс - в единой Украине!

• Вводим на Донбасс миротворческий контингент дружественных стран и нейтральных государств (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия).

• Проводим выборы согласно специально принятыми украинским законам с участием украинских партий. Получаем контроль над границей одновременно с объявлением результатов выборов.

• Создаем правовые и финансовые условия для возвращения вынужденных переселенцев домой.

• Восстанавливаем инфраструктуру с привлечением международных доноров и ресурсов возрожденного Донбасса".

Николай Габер - самовыдвиженец, член Патриотической партии Украины.

"Минский формат" будет изменен на Будапештский, в переговорном процессе должны принимать все страны - гаранты Будапештского меморандума. Это позволит разработать пошаговую стратегию освобождения Донбасса и Крыма, и заставит страну-агрессора компенсировать все нанесенные убытки.

[...]

Граждане Украины - вынужденно перемещенные из Крыма и Донбасса - должны почувствовать преимущества своего выбора. Эти люди выбрали Украину и страна должна помнить о них и заботиться. Для этого нужно обеспечить их права и финансировать программы по созданию и развитию бизнеса для вынужденно перемещенных лиц".

Дмитрий Гнап - выдвиженец от партии "Сила людей".

В предвыборной программе кандидата нет упоминая о Донбассе.

Анатолий Гриценко - выдвиженец от партии "Гражданская позиция".

"Капитулянтского возвращения Донбасса не будет - оккупированные территории вернем без "особых статусов" дипломатическими, военными, экономическими, санкционными способами совместно с зарубежными партнерами. Это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока".

Александр Данилюк - самовыдвиженец, руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ".

В предвыборной программе кандидата нет упоминая о Донбассе.

Юрий Деревянко - выдвиженец от партии "Воля", народный депутат.

"Стратегия победы в войне и возвращение территорий имеет три составляющие:

1. Сильная экономика.

2. Боеспособная армия.

3. Комплексный план действий при участии международных партнеров.

Боеспособная армия

Построим профессиональную армию по стандартам НАТО, как по вооружению, так и по материальному и финансовому защиты военных и их семей.

Профессиональная армия будет дополнена резервной. Мужчины 18-55 лет по месту жительства - ежегодно проходить двухнедельный военную подготовку и в случае необходимости смогут стать на защиту своей земли.

Военный бюджет будет составлять не менее 5% ВВП, а его расходы будут жестко контролироваться.

Право на вооруженную защиту

Установим право на защиту своей жизни, здоровья и собственности, жизни и здоровья своей семьи с помощью огнестрельного оружия. Это позволит сформировать принципиально новый взгляд на личную и национальную безопасность.

Комплексный план действий с участием международных партнеров

Для возврата и восстановления оккупированных и аннексированных территорий воплотим комплексный план действий с участием международных партнеров, предусматривающий одновременную реализацию полицейской, военной миссий и финансирования восстановления разрушенных украинских территорий под контролем общей гражданской миссии. Через 3-5 лет реализации такого плана - проведение свободных выборов на освобожденных от оккупации территориях".

Дмитрий Добродомов - выдвиженец от партии "Народный контроль", народний депутат.

"Есть три составляющие мира:

- сильная армия, в которой не воруют и уважают солдата;

- дипломатия, нулевая толерантность к врагу и псевдореспубликам;

- экономика: нужно вернуть не просто территории - прежде всего, людей, которые там живут, вернуть их высокими стандартами жизни, которых они не получают;

Пока мы самые бедные в Европе - предыдущих двух условий для мира нам не хватит".

Василий Журавлев - выдвиженец от партии "Стабильность", глава общественной организации "Федерация футбола Мариуполя".

"Обеспечение территориальной целостности страны, возвращение Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей".

Владимир Зеленский - выдвиженец от партии "Слуга народа", руководитель "Квартал 95".

"Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров".

Сергей Каплин - выдвиженец от Социал-демократической партии Украины, народный депутат.

"Гарантирую социальную защиту военнослужащих и ветеранов и "мир с помощью мощной армии и дипломатии":

· дальнейшее повышение пенсий военных пенсионеров (МВД, ВСУ и другим)

· достойную оплату труда военнослужащих;

· престижный "военный социальный пакет", который включает обеспечение жильем военных и их семей;

· приоритетное право трудоустройства на государственную службу и вступление в украинских высших учебных заведений;

· развитие надежной инфраструктуры внутренней безопасности;

· развитие отечественного ВПК на базе государственного оборонного заказа, отечественной военной науки и народной армии;

· внедрение государственной политики технологий "двойного назначения";

· создание системы современных военных высших учебных заведений;

· активизация контрразведывательной деятельности;

· международное сотрудничество на основе идеологической солидарности европейских социал-демократических государств.

Юрий Кармазин - самовыдвиженец, президент общественной организации "Институт права и общества".

"Всестороннее обеспечения надежной защиты территории и граждан Украины от любого агрессора".

Илья Кива – выдвиженец от Социалистической партии Украины, глава Всеукраинского профсоюза МВД Украины.

"1. Стратегия достижения мира

Украина - неделимая!

● Мы выведем российские оккупационные войска, введем миротворцев ООН, установим контроль над границей, проведем демилитаризацию, восстановим мирную жизнь. Обеспечим создания временной администрации и местных органов правопорядка, проведем выборы.

● Мы восстановим порядок и закон, найдем и привлечем к ответственности всех военных преступников, а также предоставим защиту жителям оккупированных территорий. Для тех, кто не убивал и не воровал, будет принят закон об амнистии.

● Далее мы создадим на Донбассе и в Крыму специальную экономическую зону, без налогов - для привлечения инвесторов и развития региона.

● Восстановим разрушенную инфраструктуру - школы, больницы, дома. Обеспечим подачу воды, электроэнергии и тепла в дома.

● Люди должны поверить в Украину и захотеть вернуться за счет установки на подконтрольной территории более низких тарифов, чем в период оккупации".

Аркадий Корнацкий - самовыдвиженец, народный депутат.

"Вся система органов власти будет глубоко и за короткое время изменена, полномочия и юрисдикцию разумно перераспределены.

Будет изменен руководящий состав Кабмина, государственных администраций, правоохранительных учреждений, спецслужб.

Центральные органы исполнительной власти возглавят антикоррупционеры и реформаторы с мировыми именами, другие учреждения - не связаны с "политической элитой" известные специалисты, которым доверяет общество.

По мотивам несоответствия Конституции Украины будет остановлено действие незаконных актов Кабмина. Именно они дополняют антинародность и коррупционность законодательства. В дальнейшем, по неотложным законопроектами Президента, все антиконституционный законодательство будет отменено и принято новое - такое, какого давно ждет народ, который крайне необходимо бизнеса и общества в целом.

Реорганизация Кабмина, ликвидация госадминистраций, госслужб, держагенций, максимальное упрощение структуры правительства и сокращение полномочий его органов будут осуществлены в кратчайшие сроки.

Я обеспечу установление реальной демократии, превращение местных общин в полноправных владельцев имущества и ресурсов, субъектов властных полномочий, а местных советов и их исполкомов - в полноценные органы государственной власти, передаче им всех властных полномочий ликвидированных государственных администраций и части полномочий правительственных структур.

Местные советы получат полномочия по распоряжению землями и природными ресурсами, больше источников наполнения бюджетов, чем сейчас у городов областного значения. Сельсовета, школы, детсады, ФАПы, почтовые отделения будут восстановлены во всех селах, где они ликвидированы.

Права местных общин и условия существования людей в селах и городах уничтожаются "элитой" уже более 20 лет, и это стало одной из причин народной ненависти к власти, сепаратизма и войны.

Я прекращу эти нарушения Конституции Украины, которые с 2014 года продолжаются под вывеской "реформы местного самоуправления", и сделаю все местные общины полноправными.

Главные причины и условия для сепаратизма и федерализации Украины, созданы "политической элитой", отпадут.

Такая внутренняя политика, значительное улучшение материального положения и социального обеспечения граждан Украины, условий ведения бизнеса, стремительный рост экономики, укрепление на деле, а не на словах Вооруженных Сил Украины и надлежащее использование международно-правовых инструментов противодействия агрессии и аннексии, станут залогом восстановления суверенитета Украины на всей ее территории. Это мой ответ на вопрос "как вернуть Крым и Донбасс".

Руслан Кошулинский - выдвиженец от партии "Свобода", глава секретариата политсилы.

"Признать РФ государством-агрессором на всех уровнях мировой дипломатии. Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договора с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации.

Инициировать создание международного трибунала по расследованию преступлений против человечества, совершенных РФ в ходе агрессии против Украины.

Инициировать смену бесплодных Минских соглашений и Нормандского формата (Москва и ее бизнес-партнеры против Украины) на Будапештский формат с участием США и Великобритании (Украина и ее стратегические союзники против агрессора). Освободить Крым и Донбасс от оккупантов.

Заключить двусторонние соглашения с США и Великобританией - странами-гарантами по Будапештскому меморандуму 1994 года - о полномасштабной военно-технической помощи Украине и предоставлении летального оружия".

Виктор Кривенко - выдвиженец от партии "Народный рух Украины", народний депутат.

"Деоккупация Донбасса и возвращения Крыма:

• Усиление давления на международное сообщество по сохранению санкций против РФ, повышение качества работы СБУ и прокуратуры АР Крым по установлению должностных лиц незаконной оккупационной власти (граждан Украины) и обеспечение привлечения их к ответственности во время пребывания в странах-партнерах Украины путем сотрудничества с их правоохранителями.

• Создание условий для молодежи, проживающей на оккупированных территориях, для получения ими украинских паспортов, обучение в Украине, трудоустройство, организации собственного бизнеса.

• Мы обеспечим готовность украинской армии к мгновенным активным действиям по освобождению украинских территорий при наступлении благоприятных условий.

• Мы добьемся введения миротворческой миссии на оккупированной территории на условиях, которые полностью удовлетворяли бы защиту национальных и территориальных интересов Украины.

• Военную часть плана освобождения Украины задействуем после кадрового обновления спецслужб, Генштаба и Министерства обороны".

Сергей Кривонос - выдвиженец от партии "Воины АТО", первый заместитель командира Сил специальных операций ВСУ.

"Эта война не может быть прекращена путем каких-то договоренностей, которые противоречат интересам народа Украины. Или мы победим агрессора и заставим его освободить украинскую землю или Украина будет разрушена!

Эта война ведется не только на поле боя, но и по всем направлениям и по всем фронтам. Потому успешность Украины является ключевой составляющей победы в этой войне".

Виталий Куприй - самовыдвиженец, народный депутат.

"Победа в войне

Назвать войну войной и определить врагом Российскую Федерацию.

Ввести военное положение на временно оккупированных и прилегающих к линии фронта территориях.

Применить все механизмы международного гуманитарного права для победы в войне, освобождение территорий и военнопленных, а также возмещение причиненного Украине вреда.

Ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда в Гааге и требовать преследования там врага (в том числе Президента РФ) за военные преступления.

Разорвать дипломатические отношения и транспортное сообщение с врагом.

Проводить экономическую, торговую, гуманитарную и информационную политику, направленную на постепенное максимальное свертывание всех взаимоотношений с врагом.

Создать режим максимального благоприятствования и поощрения к переезду на постоянное проживание на контролируемые правительством Украины территории.

Начать эффективное уголовное преследование лиц, причастных к коллаборационизму в любой форме. Предоставлять амнистию тем, кто передал украинскому правосудию военных преступников оккупационных войск.

Запретить поездки государственных служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также членов их семей на временно оккупированных территориях, во враждебную страну.

Ввести жесткие санкции против бизнеса, принадлежащего государству-противнику и ее субъектам, в том числе наложение арестов на имущество с последующей конфискацией.

Развивать эффективную систему территориальной обороны с максимальным привлечением добровольцев и органов местной власти.

Развивать отечественный оборонно-промышленный комплекс, в частности, с привлечением иностранных инвестиций для изготовления оружия и техники, остановить коррупцию в сфере оборонных госзаказов.

Настаивать на выполнении сторонами Будапештского меморандума предоставленных Украине гарантий безопасности, а в случае бездействия рассмотреть вопрос восстановления ядерного потенциала".

Юлия Литвиненко - самовыдвиженка, телеведущая.

"Украине уже сейчас необходима стратегия модернизации и восстановления Донбасса и Крыма. Эти регионы вернутся к жизни благодаря новейшим проектам, которые не связаны с индустрией и технологиями прошлого века. Уже сейчас вынужденные переселенцы могут стать вдохновителями и капитанами таких процессов, ведь они готовы взять на себя ответственность за возрождение родных регионов".

Олег Ляшко – выдвиженец от Радикальной партии Олега Ляшко, народный депутат.

"Люди устали от войны в Донбассе. Она забрала и продолжает забирать лучших наших людей. Я готов сделать все для мира. Но не ценой капитуляции. Наша цель - победа. А победить в войне мы сможем только тогда, когда экономика будет сильной. Никто в мире не уважает слабых. Но никто не заинтересован в том, чтобы Украина стала сильной. У нас пытаются отнять землю, лес, трудовой потенциал, заморозить нашу экономику в обмен на ярмо кредитов. Меня это не устраивает! Я буду жестко отстаивать национальные интересы на международной арене. Вместо того, чтобы гнуть спину перед "партнерами" - требовать от них выполнения Будапештского меморандума. Ведь подписав этот документ, Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности. Если документ не выполняется - мы имеем полное право заявлять о восстановлении статуса ядерной державы. С другой стороны, мы требуем прямого военного соглашения с США. Нам нужно партнерство не на словах, а на деле! Военные на фронте должны знать, что государство их ценит, предоставляет социальные гарантии их семьям, а их самих обеспечивает современной техникой, снаряжением, питанием и достойными зарплатами".

Александр Мороз - выдвиженец от "Социалистической партии Александра Мороза", пенсионер.

"Одновременно действия Президента будут направлены на прекращение войны на Донбассе, возвращение всех территорий под юрисдикцию Украины. Украина - полигон в геополитическом противостоянии. "Полигоном" никто, кроме нас самих, не будет заниматься. Война нужна сторонам этого противостояния, но не Украине.

В Минских соглашениях есть направление, необходимое для установления мира, начала консолидации общества, объединения территорий страны. Это - статус регионов. Но сделаем "особый" статус одинаковым для всех областей Украины. Новая система власти вместе с провозглашением нейтрального статуса Украины на основе референдума создает новую базу переговоров на Востоке и Западе. Мир будет установлен без уступок по суверенности Украины, без крови и новых жертв".

Евгений Мураев - выдвиженец от партии "Наши", народный депутат.

"Мир для Украины

Пока идет война внутренняя и внешняя, пока мы отсечены от наших основных рынков, а Украина - территория постоянной нестабильности, говорить о каких-либо серьезных реформах невозможно. Задача установления мира - многоуровневая, и прекращение боевых действий посредством выполнения Минских соглашений и прямых переговоров всех сторон конфликта, восстановление экономических и социальных связей - только первый уровень.

Второй уровень - прекращение войны как курса внешней и внутренней политики. Украина должна вернуть свой нейтральный, внеблоковый статус, навсегда освободившись от внешнего управления. Только отказавшись от вечного выбора стороны, мы сможем прекратить войну, вернуть утраченные территории и геополитическую субъектность. Решение о нейтральности и внеблоковости будет принято на всеукраинском референдуме и закреплено в Конституции как воля народа.

Третий уровень - прекращение культурной войны внутри Украины и восстановления нарушенного политического баланса между западными регионами и Южным Востоком. Искоренение языка ненависти, вытеснение условий и противоречий, которые привели к противостоянию, недопущения подобных ситуаций - вот основа системной государственной политики примирения".

Валентин Наливайченко - выдвиженец от партии "Общественно-политическое движение "Справедливисть".

"Обязанность Президента - гарантировать гражданам мир и безопасность

Имею четкий пошаговый план восстановления мира и деоккупации частей Донецкой и Луганской областей и АР Крым, который, среди прочего, предусматривает заключение нового действенного международного соглашения.

- Создадим Национальный центр по розыску пропавших без вести и возвращения заложников.

- Инициируем создание Международного экономического фонда для помощи вынужденным переселенцам и восстановления разрушенной войной инфраструктуры.

- Сделаем все, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС и НАТО.



- Создадим современную украинскую армию. Обеспечим развитие оборонно-промышленного комплекса: установим четкий бюджетный норматив на финансирование армии, загрузим оборонительными заказами украинские заводы.

- Создадим резервную Добровольческую Армию.

- Гарантируем украинским военным достойный социальную защиту. Участникам боевых действий и их семьям - социальные льготы и гарантии.

- Примем закон Украины "О гражданском обороте и использовании огнестрельного оружия и боеприпасов", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту. В то же время усилим ответственность за противоправное хранение и использование оружия.

- Обеспечим эффективное реформирование и очищения судебной и правоохранительной системы".

Роман Насиров - самовыдвиженец.

"Главное содержание моей деятельности на посту президента Украины - победа над агрессором и освобождения оккупированных земель и возвращение незаконно аннексированного Крыму. С этой целью сделаю все необходимое для укрепления армии и ее боевых возможностей.

[...]

Восстановление в кратчайшие сроки с привлечением международных партнеров территориальной целостности и суверенитета на всей территории Украины.

Возвращение к семьям военнопленных и других лиц задержанных по политическим мотивам.

Создание добрососедских отношений со всеми странами по принципу национального интереса Украины".

Андрей Новак - выдвиженец от партии "Патриот", временно безработный.

"Для защиты страны от любых посягательств или прямых агрессий необходимо кардинально изменить взгляды на деятельность сектора безопасности. Он должен стать мультифункциональным, без узковедомственного разделения интересов и привилегий.

Должны быть реформированными все силовые и правоохранительные ведомства. Первым следует модернизировать СНБО. Совет национальной безопасности и обороны должен стать действенным координационным центром сектора безопасности, который должен производить, прежде всего, стратегическое видение государства по вопросам национальной безопасности.

Министерство обороны Украины требует кардинального переформатирования структуры и функционального назначения по направлениям, с учетом почти опыта боевых действий.

Проблема защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины - это вопрос полноценной работы оборонно-промышленного комплекса. До сих пор он не полностью загружен государственному заказу, отсутствует целевая программа его перспективного развития. Вместо того, чтобы выходить в первую десятку производителей мирового масштаба, отечественный ОПК имеет серьезные проблемы с полноценным функционированием. Такое положение дел недопустимо, особенно во время физической агрессии врага".

Более конкретного упоминая о Донбассе в предвыборной программе кандидата нет.

Сергей Носенко - самовыдвиженец, старший исполнительный директор ООО "Интернешнл Партнес Украина".

"Украина не признает аннексию территории Автономной Республики Крым и считает оккупированными части территорий Донецкой и Луганской областей. Возвращение этих территорий будет долговременным интеграционным проектом. Участие в восстановлении разрушенной инфраструктуры регионов должны взять государства, которые гарантировали территориальную целостность Украины согласно Будапештскому меморандуму.

Безопасность граждан Украины, проживающих на территории Украины, могут гарантировать только Вооруженные силы Украины.

Основой мощной армии могут стать только профессиональные военные.

Армия должна быть исключительно контрактной, принудительный призыв должен быть отменен. Все остальные граждане должны быть привлеченным к программам территориальной обороны.

Я выступаю за право на свободный отдельными видами огнестрельного оружия для граждан Украины. Украинцы должны иметь возможность защищать себя, своих родных и свое имущество.

Я уверен, что мощная профессиональная армия и право на оружие среди гражданского населения за несколько лет приведут к тектоническим изменениям в сознании людей и превратят их с населения в настоящих сознательных граждан.

Любая военная агрессия против Украины, где хотя бы каждый второй взрослый гражданин будет иметь оружие, будет обречена".

Владимир Петров - самовыдвиженец, продюсер в "Люмпен Продакшн".

В предвыборной программе кандидата нет упоминая о Донбассе.

Петр Порошенко - самовыдвиженец, президент Украины.

"Украина утвердилась как влиятельный участник международных отношений, важный центр мировой дипломатии. Мы создали мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины. Международные санкции против агрессора надежно привязаны к полной деоккупации украинского донбасса (название региона в программе кандидата написано со строчной буквы, - прим.Ред.) и украинского Крыма, и все наши граждане и территории должны вернуться под суверенитет Украины.

[...]

Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

За репрессии и издевательства над нашими гражданами на оккупированных территориях, за нанесенный ущерб страна-оккупант понесет ответственность и вынуждена будет их возмещать путем международных правовых механизмов.

Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для возвращения домой всех наших граждан, которые стали заложниками российского агрессора - как в России, так и на оккупированных ею территориях Украины.

Все перечисленное создает надежную базу для реализации нашего видения - превращения Украины в большую успешную страну свободных и счастливых людей".

Руслан Ригованов - самовыдвиженец, исполняющий обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт".

"Макроуровень: Украина - неделимая и суверенная!

Микроуровень: Состоятельные самостоятельные общины. Самореализация отдельного гражданина как стимул развития общества.

Пути достижения:

А) введение военного положения на всей территории Украины до полного отражения военной агрессии и возврата неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской и республики Крым в Украину; решение экологических проблем и проблем с коррупционной составляющей действующей системы.

Ожидаемый результат: Единые правила жизнедеятельности для всех".

Андрей Садовой - выдвиженец от партии "Самопомощь", мэр Львова.

"Первые шаги по укреплению обороноспособности и защиты страны:

Заботиться о солдатах украинской армии, гарантируя им денежное обеспечение военного - не менее 1000 долларов в гривневом эквиваленте.

Изменить систему командования и управления в Вооруженных силах Украины в соответствии со стандартами НАТО, обеспечив уважение к солдатам со стороны командиров.

Обеспечить ветерану войны уважение от людей и поддержку от государства. Ввести общегосударственную программу поддержки ветеранов войны, выплачивая компенсацию 100 000 гривен каждому.

Разместить вдоль государственной границы с Россией и вдоль линии разграничения боеспособные воинские части и боевую технику.

Утвердить национальную программу по обеспечению достойных условий проживания для граждан Украины, которые покинут оккупированные территории, захотят жить и честно работать в Украине.

Открыть оборонную промышленность для инвестиций и инноваций, сделать оборонный бюджет прозрачным, детализированным и контролируемым.

Отстранить от государственного управления тех граждан Украины, которые помогали и помогают врагу во время войны: политиков, работников органов правопорядка, судей. Выявить и наказать всех предателей.

[...]".

Более конкретного упоминая о Донбассе в предвыборной программе кандидата нет.

Виталий Скоцик - самовыдвиженец, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

"В сфере внешней безопасности следует опираться на двусторонние соглашения об обороне с потенциальными союзниками.

Только при условии реформирования системы национальной безопасности и обороны, а также эффективной внешней политике Украина сможет освободить Крым и часть Донецкой и Луганской областей от российской оккупации, а также получить соответствующие компенсации за нанесенный ущерб Украине через международные суды".

Игорь Смешко - самовыдвиженец, профессор кафедры межународных медиакоммуникаций Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко.

"Победа первая. Восстановление стабильности и управляемости государства

Безотлагательно направлю все силы на объединение Украины и сохранение Украиной своей государственности, для чего основные усилия сосредоточу на:

[...]

• формировании действенных механизмов возврата аннексированного Крыму и деоккупации Донбасса путем дипломатических и экономических мер международного воздействия, прежде всего, в рамках обязательств стран-подписантов Будапештского меморандума;

[...]

Победа вторая: возвращение Донбасса и Крыма

Как профессионал я знаю - победа возможна путем укрепления экономики, повышения уровня жизни украинский и наращивание боевых возможностей Вооруженных Сил вместе с уверенным продвижением к евроатлантическому сообществу.

Формат стран-подписантов Будапештского меморандума 1994 года станет основным форматом для политико-дипломатических мер и действий с целью принуждения агрессора к выполнению гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины.

Эти права Украины являются неотъемлемыми и такими, которые основываются на Венской Конвенции 1969 года о праве международных договоров. Украина задействует все международные правовые механизмы для выполнения этого международного договора ядерными государствами-подписантами.

Гарантированную военную безопасность государства обеспечу с опорой на высокоэффективный сектор безопасности и обороны Украины. Как верховный главнокомандующий буду ориентироваться на:

• уважение к высшей ценности нашего войска - жизнь и достоинства военнослужащего; достойное денежное и другие виды обеспечения украинских воинов на уровне стандартов ближайших стран-соседей НАТО; искоренение коррупции в оборонной сфере; решение жилищной проблемы военнослужащих;

• скоординированную реформу силовых структур с демократическим общественным контролем и защитой в них беспартийных профессионалов от партийно-кланового влияния;

• обеспечение совместимости с НАТО, что будет способствовать получению Плана действий относительно членства в Альянсе;

• постепенный переход от смешанного принципа комплектования Вооруженных Сил к созданию профессионального национального войска за счет повышения качества, мотивации и обеспечения ратного труда; создание оперативного и стратегического резерва на базе формирований территориальной обороны;

• обеспечение государственной поддержки переселенцев из аннексированного Крыму и оккупированных территорий Донбасса, льготного кредитования и урегулирования имущественных отношений между финансовыми учреждениями и этими гражданами".

Александр Соловьев - выдвиженец от партии "Розумна сила", заместитель директора в юридической компании ФЕБ.

"МИР!

Я подчеркиваю: мир, восстановление контроля над участком украинско-российской границы без лишних военных потерь и объединение страны - это и есть настоящая победа во всех смыслах. Мир - это несомненное преимущество, которым воспользуются все регионы и граждане Украины. В мире мы достигнем успехов в экономике, политике, управлении, реформах.

Мои первоочередные шаги по достижению мира в Украине:

• инициирую прекращения огня и начало переговорного процесса с представителями ЕС, США и РФ для обеспечения восстановления территориальной целостности Украины и установления мира - в течение 1 недели после инаугурации;

• запуск процедуры принятия государственной доктрины военно-политического нейтралитета - в течение 1 месяца после инаугурации;

• освобождение иностранцев от должностей государственной службы и прекращения деятельности различных иностранных "кураторов". Ревизия требований МВФ, предотвращения вмешательства посольств и представительств зарубежных фондов во внутренние дела Украины - в течение 100 дней после инаугурации;

• подготовка законопроекта об усилении уголовного наказания за дискриминацию по языковому, культурному, религиозному признаку - в течение 100 дней после инаугурации;

• подготовка законопроекта "О местном референдуме" - возможность для местных общин и регионов самостоятельно определять приоритеты экономического, социального, культурного развития - в течение 100 дней после инаугурации;

• подготовка законопроекта "О культурной децентрализации" (возможности для каждого региона определять объем и языки преподавания дисциплин, культурно-исторические трактовки в программах обучения путем процедуры местных референдумов) - в течение 1 месяца после инаугурации;

• инициатива выборности губернаторов. Выборность губернаторов снизит зависимость жизни региона от центра и исключит возможность узурпации власти в стране - в течение 2 месяцев после инаугурации;

• подготовка законопроекта об уголовной ответственности за вмешательство чиновников и политиков в церковные дела - в течение 100 дней после инаугурации".

Сергей Тарута - выдвиженец от партии "Основа", народный депутат.

"Я с командой единомышленников разработал комплексный реалистичный план достижения мира и восстановления территориальной целостности Украины - Мирный план "Три Основы. Легитимность. Безопасность. Доверие". Под моим руководством этот план будет реализован в полном объеме.

Наш Мирный план за 2017 - 2018 годы получил одобрение мировой дипломатии.

Мирный план предусматривает, прежде всего, размещение миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донбасса, развертывание деятельности международной временной администрации для обеспечения социально-экономического развития региона и реинтеграции жителей Донбасса.

Я сделаю все, чтобы Россия сполна ответила за свою агрессию против Украины, возместила ущерб, нанесенный экономике и гражданам Украины.

Возвращение Крыма в состав Украины военным путем считаю неприемлемым: основой для возвращения Крыма может быть только политико-дипломатическое и юридическое решение проблемы.

Гарантирую реальное повышение боеспособности армии, повышение социального статуса военнослужащих. Армия будет перевооружена по лучшим мировым стандартам, прежде всего благодаря использованию производственной базы ВПК Украины.

Я уверен, что для Украины предпосылкой обеспечения прочного мира и нерушимости границ является внеблоковый статус государства в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины".

Юлия Тимошенко – выдвиженка от партии "Батькивщина", народный депутат.

"НОВАЯ СТРАТЕГИЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

СИЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ. Задача украинской армии на современном этапе - сдерживать агрессора и наращивать силы. Задача украинской дипломатии - во главе с президентом - идти в наступление и добиваться коллективных мер по принуждению агрессора к миру и возвращению Крыма и Донбасса. Мы добьемся организации настоящего переговорного процесса и восстановления мира в соответствии с Будапештским Меморандумом. Мы вернем военно-дипломатическим путем мир и оккупированные территории Крыма и Донбасса.

[...]

РЕИНТЕГРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ОККУПАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ. Деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий Украины - не последовательные этапы, а параллельные взаимосвязанные процессы, которыми необходимо заниматься уже сегодня. Нашей командой разработан украинская программа реинтеграции Крыма и Донбасса, которая является альтернативой сегодняшней "минской формуле". Главная задача этой программы - разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которая искусственно возводится между Украиной и оккупированными территориями. Главная задача этой программы - вывести миллионы людей из состояния стресса.

ВЗЫСКАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ С РОССИИ. Мы проведем тщательную инвентаризацию причиненного Россией вреда. Мы готовы приложить исчерпывающие усилия для привлечения Российской Федерации как государства-агрессора к юридической ответственности. Цель таких усилий - получение компенсации за ущерб, причиненный украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинском государстве. Мы будем защищать в судебных инстанциях права государства и граждан, которые были нарушены государством-агрессором Российской Федерацией".

Юрий Тимошенко - самовыдвиженец, народний депутат.

"Безопасность и внешняя политика

1. Восстановить территориальную целостность Украины, установить контроль над государственной границей;

2. Вернуть Автономную Республику Крым, аннексированную Российской Федерацией;

3. Обеспечить вступление Украины в Организации Североатлантического альянса (НАТО)

4. Обеспечить развитие украинской армии по стандартам НАТО,

5. Создать общегосударственную систему военной мобилизации;

6. Обеспечить развитие военно-промышленного комплекса;

7. Очистить сферу материально-технического обеспечения армии от коррупции и хищений;

8. Ввести строгий уголовной ответственности за преступления в сфере материально-технического обеспечения ВСУ;

9. Гарантировать ветеранам-участникам АТО и ООС достойную социальную поддержку, уважение в обществе и реализацию их прав;

10. Ввести визовый режим с Российской Федерацией;

11. Прекратить транспортное сообщение со страной-агрессором Российской Федерацией".

Более конкретного упоминая о Донбассе в предвыборной программе кандидата нет.

Игорь Шевченко - самовыдвиженец, президент благотворительной организации "Успешная Украина".

"Донбассу - мир и восстановление!"

Александр Шевченко - выдвиженец от партии "Укроп", народный депутат.

"Сильная внешняя политика Украины должна быть прагматичной и эффективной.

Она будет направлена ​​на:

• укрепление безопасности Украины;

• борьбу за возвращение оккупированных Россией территорий на востоке Украины и в Крыму;

• защиту украинцев за рубежом, освобождения украинских политзаключенных и военнопленных из России, активизацию работы с диаспорой;

• поддержку украинских экспортеров на международных рынках;

• привлечение инвестиций и новейших технологий в Украине.

Мы будем добиваться в международных судах, чтобы Россия компенсировала нанесенный ущерб.

Работать над укреплением энергетической безопасности, в частности, путем полного отказа от российских энергоносителей".