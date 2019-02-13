13 февраля Шевченковский райсуд Киева продолжает рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения для председателя Херсонского облсовета и недавнего члена партии Батькивщина Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Вчера суд не вынес решение, поскольку в заседании по просьбе адвокатов был объявлен перерыв.

Судя по тексту подозрения Мангер также проходит по делу о незаконных вырубках леса, с которыми связывают убийство Гандзюк. На Мангера, как вероятного заказчика, давно указывала семья убитой активистки. Она также называла имя губернатора области и действующего члена БПП Алексея Гордеева, правда, он остался без "пидозры".

"Страна" следила за судебным заседание, которое началось 12:00, в режиме онлайн. По просьбе адвокатов, суд с начала объявил перерыв на четыре часа, чтобы защита Владислава Мангера ознакомилась с материалами ходатайства о мере пресечения. Затем заседание продолжилось в 17:00. Интересы главы Херсонского облсовета к этому времени представляли пять адвокатов (двое присоединились после 17:00 поскольку не успели прибыть на утреннее заседание из Херсона).

13 февраля заседание длилось 7 часов, затем был объявлен технический перерыв на час и оно продолжилось.

13 февраля

Судебное заседание продолжается.

Источник: УНН

21:42 Судья уточнил, где находится Вишневский - адвокаты не знают.

21:38 Адвокаты заявили, что суд должен удалиться в совещательную комнату, чтобы вынести ухвалу по незаконному задержанию одного из подозреваемых в исполнении нападения на Екатерину Гандзюк Вячеслава Вишневского. Защита заявила, что о том, что его незаконно задержали понятно из материалов дела, и хоть это и не относится к избранию меры пресечения Владиславу Мангера, они, как защитники прав человека, требуют разобраться с этим.

21:30 Судья отказал защите Мангера.

21:27 Обвинение говорит, что об онлайне заседания нужно было заявлять в начале заседания.

21:20 Адвокаты выясняют, что увидеть онлайн-трансляции можно на Facebook-страницах СМИ. Но они считают, что этого не достаточно, поскольку заседание увидят только пользователи соцсети.



21:18 Выясняется, что масса журналистов в зале ведет онлайн-трансляцию. "Скажите хоть кто-то ведет онлайн-трансляцию?" - говорят адвокаты. "Вы чё прикалываетесь?" - отвечает кто-то из журналистов.

21:17 Адвокаты Мангера в очередной раз просят отложить дело.

21:16 Защита Мангера просит организовать официальную судебную онлайн-трансляцию, поскольку уже поздно и журналисты не транслируют процесс онлайн, а только записывают. В затягивании дела они обвинили сторону обвинения.

21:14 Адвокаты попросили две минуты перерыва без прерывания заседания, чтобы посоветоваться с подзащитным.

19:20 Судья отказал в ходатайстве и заявил, что дело будут рассматривать дальше. Он объявил технический перерыв на час.

19:19 Прокуратура заявила, что настаивает на том, чтобы продолжить рассмотрение дела по сути.

19:13 Защита просит перенести на завтра заседание, поскольку оно длится более 7 часов и всем нужен отдых. Она напоминает, что еще осталось выступление Мангера и 4 часа просмотра видео допросов с комментариями адвокатов.

19:07 С итоговым заявлением выступает пятый, последний адвокат Владислава Мангера, на этом заседании. Он говорит, что Мангер - второй из председателей облсоветов от оппозиции на всю страну. Судебное заседание длится более семи часов.

18:26 Защита просит избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

18:20 По словам защиты, для того, чтобы Мангер не покинул Украину, достаточно изъять у него документы и не обязательно ограничивать свободу.

17:50 Адвокаты заявляют, что подозрения необоснованные. Они приводят выдержки из показаний исполнителей, которые говорят, что от заказчика поступило поручение не на убийство, а на избиение, с целью запугать. По их словам, судя по допросам, исполнители отказались избивать Ганзюк и тогда Торбин предложил облить ее кислотой.

16:25 Мангер сказал, что Екатерина Гандзюк имела тесные связи с СБУ и находилась в его личном подчинении. И что в разговорах с ним генерал Доценко заявлял о неприязни к партии "Батькивщина". По его словам, нападение на Гандзюк - результат противостоянии херсонской полиции и СБУ. Также подозреваемый в заказе убийства активистки сказал, что считает дело против него политическим и направленным против главы Батькивщины Юлии Тимошенко.

16:20 Глава Херсонского облсовета заявил, что убийство Екатерины Гандзюк организовал генерал СБУ Данил Доценко.

16:12 Прокуратуа просит суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта без залога.

15:40 Адвокаты просят организовать судебную онлайн-трансляцию для заседания с их подзащитным.

15:35 "Меня обвинили на всю страну, поэтому я хочу, чтобы вся страна увидела результаты прохождения на полиграфе", - сказал Владислав Мангер.



15:34 Прокуратура возразила, что требование о полиграфе преждевременное, поскольку на этом этапе не предусмотрен сбор доказательств стороной защиты. Но это требование может быть исполнено позже. Также обвинение отметило, что это не целесообразно задавать всего один вопрос на полиграфе.

15:28 Владислав Мангер взял слово. Он также попросил судью разрешить ему пройти полиграф.

15:27 Защита председателя Херсонского облсовета просит судью разрешить Владиславу Мангеру пройти полиграф. На детекторе лжи адвокаты предложили задать своему подзащитному один вопрос: "Убивали ли вы Екатерину Гандзюк?"

15:18 Адвокаты Владислава Мангера продолжают заявлять ходатайства. Просят приобщить разные документы, перевести протокол допроса Сергея Торбина с русского на украинский, один из адвокатов заявил, что, например, он окончил украинскую школу и не в полной мере понимает русский язык.

15:10 "Адвокатское объединение "Барристерс" готово внести за Владислав Мангера залог в размере одного миллиона гривен", - заявил защитник Константин Глоба.

Источник: УНН

12 февраля

Суд решил перенести заседание об избрании меры пресечения Владиславу Мангеру на 12:30 на 13 февраля.

Источник: УНН

18:08 Суд огласил перерыв в судебном заседании до 13 февраля до 12:30.

В связи с этим переводчиков адвокатам решили не предоставлять, поскольку у них будет время найти специалиста (хотя они просили перенести суд на 14:00-15:00).



18:06 Прокурор заявила, что у нее ходатайств нет. И уточнила, предоставить оригинал или копию. Судья сказал, что оригинал. Прокурор сказала, что завтра диски смогут предоставить диски.

18:05 Суд удовлетворил просьбу адвокатов и обязал предоставить им диск с записью допроса Павловского и Торбина.

17:55 По словам прокурора, диски есть в материалах дела. А к материалам ходатайства о мере пресечения они не приобщены, и не должны были, что соответствует процессуальным нормам.



17:52 Прокурор отмечает, что на данном этапе досудебного следствия вопрос соответствия протоколу допроса преждевременный. И что в вопросе о допустимости приобщения протоколов как доказательств сейчас нет никакой необходимости.

17:45 Адвокаты продолжают настаивать, что им должны были предоставить диски с видеозаписями допросов по делу. И что они подозревают, что следователи могли исказить информацию. Или что кто-то из допрашиваемых мог читать свои показания "с бумажки".

17:43 Суд отказал в этом ходатайстве защите Мангера. Игоря Павловского и Сергея Торбина вызывать на уточняющий допрос в суд не будут.

17:42 Прокурор попросила суд отказать в ходатайстве адвокатов о вызове в суд и допросе там подозреваемых Павловского и Торбина, поскольку это не предусмотрено законом.

17:33 Защита поясняет, что судя по протоколам допроса есть неточности, которые нужно уточнить. Например, один из подозреваемых сказал, что третье лицо ему сказало, что заказчик Николаевич (либо Николай). И что следователь не уточнил, почему Николаевич это именно Мангер. А также, что якобы в одном месте подозреваемый говорит "Николаевич и Мангер".

17:32 Адвокаты обращают внимание, что переводчика может приобщить и следственный судья, а им это сделать сложно, поскольку они приехали из Херсона, а искать специалиста нужно в Киеве.

17:30 Сторона обвинения считает, что приобщение переводчика к заседанию преждевременно и нецелесообразно. А также, что сторона защиты сама должна найти переводчика и предоставить в суд готовый перевод документов.

17:25 Австрийские документы, о которых говорили адвокаты, это договор об аренде жилья на имя супруги Владислава Мангера. Защита просит предоставить в суд переводчика с немецкого языка для перевода этих документов, поскольку, если например, суд назначат на завтра, на 9 утра, то за оставшееся время у адвокатов не будет физической возможности найти переводчика, который официально заверит перевод к утру. Они также предлагают вариант назначить дело на 15:00, тогда они успеют самостоятельно найти переводчика.

17:22 Еще одна просьба адвокатов - допросить и уточнить свидетельства подозреваемых Павловского и Торбина.

17:20 Защита Мангера попросила присоединить к материалам дела документы, по их словам, опровергающие информацию о том, что у Владислава Мангера есть недвижимое имущество в Австрии. И что когда Мангер был в Австрии, то проживал в съемном жилье, что было бы странным, если бы у него была своя недвижимость.

17:19 На это адвокаты заявили, что у них нет оснований доверять просто протоколу и они хотят ознакомиться с видео, чтобы увидеть своими глазами обстоятельства допроса. Например, не подсказывал ли кто-то допрашиваемому ответы.

17:18 Сторона обвинения заявила, что допрос Игоря Павловского действительно был зафиксирован на видео, но в протоколе не говорится, что диск должен был к нему прилагаться, а там есть только описание того, что записано на видео.

17:15 Еще один аргумент защитников, что в материалах дела нет дисков с записями с допроса, указанных в дополнениях к протоколу. Они попросили предоставить диски и отложить заседание.

17:14 Также защита упомянула, что у них есть материалы, которые необходимо приобщить к делу (речь об имущественных вопросах Мангера за рубежом), но они на немецком языке и на перевод не хватило времени.

17:12 Адвокаты настаивают, что не все они успели полностью ознакомиться с материалами дела, поскольку оригинальный экземпляр был один.

17:10 Прокурор в суде с этими доводами не согласился, заявив, что необходимые по закону 3 часа для ознакомления с материалами ходатайства адвокатам предоставили.

17:08 Адвокаты вновь просят суд перенести заседание на завтра, 13 февраля, чтобы нормально подготовиться. Они отметили, что их подзащитный явился и допрос к прокурору, и на судебное заседание. "Можно ли при таких условиях дать адвокатам ночь для нормального ознакомления с делом, для написания и составления процессуальных документов?" - спросил защитник Мангера.

17:05 Адвокаты пояснили, почему прибыли в Киев позже. По их словам, о судебном заседании им стало известно 11 февраля в 14:00. На самолете из Херсона в Киев было одно место, поэтому в Киев подзащитный полетел один, чтобы его не обвинили в уклонении от суда. А его адвокаты приехали позже и в дороге у них не было возможности надлежащим образом изучить дело.

17:04 Защита Владислава Мангера заявила, что у нее нет отводов к судьям либо стороне обвинения.

17:00 После перерыва суд продолжился. На заседание прибыли еще двое адвокатов Мангера, которые доехали из Херсона.

13:00 Сергей Бондар, участник акции "Хто замовив К.Гандзюк?" и член организации С14, заявил, что если бы не штурм Подольского РОВД 9 февраля, то сегодняшнего судебного заседания не было бы. "Очевидно, что если бы не давление общества и не избиение активистов в субботу, то мы бы не увидели на скамье подсудимых В.Мангера и Ю.Тимошенко никогда него не исключила бы его из своих рядов. Отец Кати Гандзюк назвал еще несколько одиозных имен, связанных с ее делом, думаю и до них дойдут следственные действия", - сказал он.

Так прошло заседание суда до объявления перерыва.

Источник: УНН

12:45 Владислав Мангер выходит из зала, он не стал отвечать на вопросы журналистов. "Счастьячка, здоровьячка" - кричат ему активисты, которые присутствовали в зале.

12:41 Суд решил частично удовлетворить ходатайство защиты Владислава Мангера, поскольку двое из его адвокатов все-таки получили копии ходатайства накануне, что подтверждают расписки. Суд решил объявить перерыв в судебном заседании на срок до четырех часов, чтобы за это время адвокаты ознакомились с документами.

12:39 Адвокат Мангера заявил, что каждому адвокату должны вручить и по копии ходатайства и по копии материалов дела.

12:38 Сторона обвинения отметила, что после вручения материалов дела, адвокатам будет достаточно три часа, чтобы ознакомиться с документами. И что двум адвокатам были вручены копии ходатайства под расписку.

12:37 Третий адвокат отметил, что суд должен обязать обвинение вручить копии ходатайства каждому из защитников.

12:35 Также второй адвокат заявил, что часть защитников Мангера узнала о суде из средства массовой информации и не успела прибыть из Херсона в Киев. А это еще один аргумент для переноса заседания.

12:30 Адвокат заявил, что ни защита Владислава Мангера, ни он сам, не видели материалов ходатайства об избрании меры пресечения. Он просит перенести рассмотрение дела на завтра, 13 февраля, не ранее 14:00, поскольку он участвует в еще одном заседании. Также адвокат добавил, что его подзащитный не является задержанным и уклоняться от суда и следственных действий не собирается.

12:28 Мангер заявил, что прокурорам не доверяет, но ходатайствовать об их отводе не будет.

12:20 Судебное заседание началось.

12:17 В зале ужасная суматоха, поскольку не хватает мест журналистам многие из них сидят на полу.

12:15 В Шевченковском суде началось судебное слушание по делу В. Мангера. Охрану порядка обеспечивают десятки правоохранителей. В судебном зале уже находится В.Мангер и три адвоката. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Владислав Мангер (крайний слева) и его адвокаты Фото: Страна ua

12:00 В Шевченковском райсуде перед началом заседания по Владиславу Мангеру.

Фото: Страна ua

11:59 Перед судом Владислав Мангер намекнул на роль СБУ в убийстве Гандзюк. Во время допроса главы Херсонского облсовета Владислава Мангера будут звучать фамилии людей из высоких кабинетов СБУ. Об этом Мангер сообщил на своей странице в соцсети и выразил надежду, что впоследствии эти фамилии не исчезнут из протокола допроса.

"Обращаю внимание как следователей, так и журналистов: не из моего офиса выезжали исполнители заказа; не мой помощник передавал им деньги; не у меня был с Екатериной конфликт.

Мало для кого из круга власти секрет, что при жизни Екатерина находилась, мягко говоря, под опекой некоторых высокоставленников СБУ, которые, собственно, и прикрывали браконьеров в области. Завтра на допросе эти фамилии, конечно, будут звучать. И я искренне надеюсь, что эти имена не исчезнут из протоколов и будут озвучены также на суде. Страна должна знать, кто на самом деле заказал Гандзюк", - говорится в сообщении. Также Мангер назвал случившееся с ним политическим заказом, а обвинения - клеветой.

Фабулу дела описал глава ГПУ Юрий Луценко. По его словам, летом прошлого года Владислав Мангер решил организовать убийство Екатерины Гандзюк из-за личной неприязни, которая была вызвана ее активной общественной деятельностью, мешавшей корыстным интересам подозреваемого. В Генпрокуратуре заявили, что для осуществления замысла, Мангер обратился к своим знакомым, криминальному авторитету Алексею Левину и экс-помощнику нардепа Николая Паламарчука Игорю Павловскому. Те, в свою очередь, привлекли исполнителей, которые являются участниками АТО. Это бывший милиционер Сергей Торбин, а также Виктор Горбунов, Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский. Организатором в этой пятерке называют Торбина. Он и Васянович ранее были награждены орденами "За мужество" III степени за участие в военных действиях на Донбассе.

По данным правоохранителей, Мангер дал Левину и Павловскому не менее 10 тысяч гривен для покупки средств связи и орудий убийства. Кроме того, на нападение на Гандзюк он выделил еще не менее 5 600 долларов. Павловский и Левин из этой суммы отдали Торбину 4 тысячи долларов. Тот, в свою очередь, раздал четверым подельникам по 500 долларов, а остальное оставил себе.

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля, когда она выходила из собственного дома. В результате нападения она получила химические ожоги более 30% тела. 1 августа ее доставили в Киев для дальнейшего лечения. 4 ноября она умерла в больнице.

В Нацполиции заявили, что все исполнители, кроме Сергея Торбина, сознались в содеянном и сотрудничают со следствием. Посредник между заказчиком и исполнителями, Игорь Павловский, был задержан. Второй вероятный посредник - Алексей Левин - успел бежать из Украины.

Напомним, что утром 11 февраля ГПУ объявила о подозрении в совершении преступления главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. После этого по его месту жительства начались следственные действия. В Херсон выехала группа процессуальных руководителей Генпрокуратуры и следователей СБУ.

При этом генпрокурор Юрий Луценко объяснил, почему полиция не может силой доставить Владислава Мангера в суд.