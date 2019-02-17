Верховный Суд пояснил порядок взыскания алиментов на содержание совершеннолетнего ребенка, который учитcя в университете, с учетом каникул, после того, как в Украине вступил в силу новый закон об алиментах. Об этом сообщает "Юрлига".

Таким образом, постановление от 23 января отменяет решение низших судов, которые неправомерно освободили ответчика от обязанности платить алименты во время пребывания его сына-студента на каникулах. Коллегия судей исключила из решений ссылки на фразу "без учета времени каникул", поскольку действующим законодательством такое исключение не предусмотрено. Тот факт, что во время каникул студенты не учатся, не является основанием для освобождения от предусмотренной статьей 199 СК Украины обязанности родителей содержать совершеннолетнего сына, который продолжает учебу, поскольку каникулярное время входит в период учебы.

Законодателем определена обязанность родителей содержать совершеннолетних детей, продолжающих учиться, то есть на весь период учебы, который охватывает период от вступления до окончания или отчисления с учебы. Таким образом, с отца взыскали алименты ежемесячно до окончания учебы сына, но не более как до достижения им 23 лет, с учетом времени каникул.

Как сообщала "Страна", в Украине реестр должников по алиментам похудел почти на 21 тысячу человек.

Также мы писали, что в Украине не выпускают за границу 133 тысячи должников по алиментам. А злостным должникам по алиментам обещают найти работу, чтобы было что взыскивать.