Представители ГПУ сегодня, 11 февраля, вручили подозрение в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Гражданину Мангер В. М. объявлено подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк", - написал он. Также Луценко опубликовал фотокопию первой страницы текста подозрения.

Подозрение лично привез в Херсон в 08:20 заместитель генпрокурора Юрий Столярчук. В ней говорится организацию преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, П.4, п.6, п.11, п. 12 ч. 2 ст.115 УК Украины. То есть то есть умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц.

Фото: facebook.com

Теперь группа ГПУ и СБУ принимает меры, чтобы доставить его в суд, но задержать его не могут, так как преступление совершено полгода назад. Мангера изначально назвали главным подозреваемым в убийстве активистки.

Ранее "Страна" сообщала, что "Батькивщина" исключила из партии главу херсонского облсовета Мангера. Мангер возглавлял херсонскую "Батькивщину".

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