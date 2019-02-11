В Киевской области до сих пор не нашли двух мужчин, которые пропали без вести 2 февраля в поселке Козин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киевской области.

Известно, что трое мужчин исчезли после того, как один из них на моторной лодке отправился забирать с острова двух своих товарищей. 5 февраля стало известно, что в Днепре обнаружено тело одного из них. Двое так и остаются пропавшими без вести.

"Пока не найдены их тела", - отметили в пресс-службе и напомнили, что поиски переведены в пассивное состояние, то есть без использования вертолета и водолазов.

Напомним, сообщение об исчезновении мужчин поступило 2 февраля в 17:52 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района.

Ранее "Страна" писала о том, что объявленный в розыск капитан российского сейнера "Норд" Горбенко нашелся у себя дома в Крыму.

Также мы сообщали, что в Херсоне перед Крещением пропали две малолетние девочки.