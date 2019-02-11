Запад ведет многолетнюю работу по "отрыву" Беларуси от России для того, чтобы использовать ее как плацдарм для давления на РФ. Об этом посол России в Минске Михаил Бабич рассказал в интервью RT.

По его словам, работа Запада нацелена на то, чтобы разорвать вековые связи между народами. "Сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России - в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане", - сказал Бабич.

Он считает, что Запад намерен в дальнейшем использовать Беларусь как плацдарм для давления на Россию. При этом российский посол отметил, что Запад прямо не давит на Беларусь, однако ведет "хорошо спланированную, организованную, системную и многолетнюю работу", выделяя миллионы долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов. Бабич добавил, что подобная "идеологическая работа" проводилась также в Грузии и Украине. Вместе с тем посол отметил, что позиция президента Беларуси и его народа "не позволят разыграть украинский или венесуэльский сценарий".

"На протяжении 25 лет они доказывали конкретными делами, поступками, результатами работы, что курс на интеграцию с Россией, на расширение нашего сотрудничества в экономической, гуманитарной, языковой сферах - это стратегический курс Минска", - сказал Бабич.

"Конечно, попытки "пробовать на зуб" (Беларусь - Прим. Ред.) будут предприниматься, и в этом президент Лукашенко, безусловно, прав. Но сегодня политическое руководство этой страны очень отчётливо осознаёт риски и прилагает необходимые усилия в этой части", - добавил он.

По словам Бабича, как бы ни развивались политические события, Россия ни в коем случае не должна допустить "ухудшения или значительного ослабления связей между народами".

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