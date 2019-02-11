Известный российский блогер Елена Миро прокомментировала отношения телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, передает Star Hit.

По словам Миро, "униженному" Виторгану после формальной измены с режиссером Константином Богомоловым следует перестать себя жалеть. "Жена опозорила Максима на всю страну, открыто укатила с любовником за бугор, а он ничего сделать не может... Выводы может сделать из унижения", - отметила Миро. Также блогер заявила, что любая жена будет лучше Собчак.

Напомним, появилось видео как Виторган устроил ссору с режиссером Константином Богомоловым в одной из столичных кофеен и пригласил его поговорить на улице. Затем режиссер вернулся в помещение с разбитым носом. Была версия о театральной постановке случившегося, так как после драки своего мужа с любимым режиссером, Ксения Собчак сделала фото в образе Анны Карениной.

Ранее "Страна" сообщала, что Собчак готовится уйти от мужа. Она готовится к первому официальному появлению на публике с Богомоловым. Во время выхода и будет объявлено, что теледива и театральный режиссер в скором времени объявят себя парой.

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