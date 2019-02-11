В воскресенье, 10 февраля, в Киеве на съезде с моста Метро произошла серьезная авария. Volkswagen Touareg снес ограждение, вылетел на встречную полосу, перевернулся и после этого в него врезался автомобиль Suzuki Vitara, который ехал по мосту и не успел остановиться. Об этом сообщает "Информатор".

"Авария случилась около 21:00 возле съезда с моста Метро на левом берегу. Volkswagen Touareg не успел остановиться перед сужением дороги из-за ремонтных работ. В результате "немец" протаранил припаркованный прицеп, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В это время ему навстречу двигалась Suzuki Vitara. Водитель "японца" не успел затормозить, и Touareg повредил капот Suzuki", - рассказали свидетели ДТП.

Фото: kiev.informator.ua

В результате этой аварии никто не пострадал. Водитель Volkswagen отказался от госпитализации. Движение по мосту Метро в обе стороны было перекрыто.

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