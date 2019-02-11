Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подготовило представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный).

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Представление подготовлено и подано в прокуратуру", - сказал источник.

По его данным, это представление о привлечении Жеваго к уголовной ответственности по подозрению в коррупционном правонарушении.

Источник сообщил, что, согласно материалам, Жеваго подозревается в преступлении, которое касается электронного декларирования, а именно декларирования недостоверной информации (ст 366-1 Уголовного кодекса).

Собеседник не смог уточнить, будет ли это представление согласовано с САП и направлено генпрокурору Юрию Луценко.

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