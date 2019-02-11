В Беларуси школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. В результате женщина и один из учеников скончались от полученных ранений, еще двое детей - в больнице. Об этом сообщает МВД Беларуси.

Трагедия произошла в школе города Столбцы Минской. Напавший на учительницу и учеников подросток - 2003 гора рождения. С места происшествия ему удалось скрыться, но вскоре злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

"В 08:05 в оперативно-дежурную службу Столбцовского РОВД поступило сообщение о том, что ученик УО "Средняя школа №2" в райцентре нанес ножевые ранения учительнице и троим школьникам. Преподаватель и один из подростков от полученных ран скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу", - сообщили в МВД.

Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа: проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: twitter.com

Фото: telegram.org

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