Кабмин Украины запустил масштабную программу верификаций социальных выплат и пенсий населения, согласно которой некоторых граждан лишат пенсионных выплат. Об этом сообщает aif.ua, ссылаясь на заместителя министра финансов Юрия Джигира.

Так, лишиться пенсионных выплат граждане могут в том случае, если:

оформили свои выплаты по поддельным документам или документам, содержащим ошибки;

покинули территорию Украины (выехали за границу);

проживают на неподконтрольной правительству территории страны, либо имеют статус внутренне перемещенного лица, но не могут его подтвердить с помощью проверки фактического места проживания на свободной территории.

"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно. Поэтому проведение верификации в интересах не только людей, которым действительно необходима помощь, но и всех честных налогоплательщиков", - заявил чиновник.

По словам Джигира, благодаря похожему механизму верификаций в 2017 и 2018 году правительству удалось пресечь трату 14 млрд гривен из государственного бюджета. Тогда проверка работала только для переселенцев, касалась она не только пенсий, но и выплат социально необеспеченным гражданам и льгот.

В начале февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 9511 "О верификации и мониторинге государственных выплат". Документ был прописан и утвержден в Кабинете министров Украины.

В законопроекте предусмотрено три этапа верификации:

превентивная - проверка производится перед назначением социальной выплаты и пенсии;

текущая - проверки для тех граждан, которые считают, что получили законодательное право на соцвыплату;

ретроспективная - проверка осуществляется для ранее назначенных выплат.

Отмечается, что проверять будут льготы, субсидии, стипендии и другие социальные выплаты для населения, выделяемые за счет местных и государственного бюджета или Пенсионного фонда.

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