После выхода из ЕС Великобритания должна усилить свою военную мощь. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон. Об этом сообщает Reuters.

"Brexit подводит нас к выдающемуся моменту в нашей истории. Моменту, когда мы должны укрепить наше глобальное присутствие, усилить нашу эффективность, нарастить массу", - сказал Уильямсон.

Он описал границы между миром и войной как "размытые" и заявил, что Британия и ее союзники должны быть готовы "использовать жесткую силу для поддержки наших интересов".

Также он объявил о первой миссии нового авианосца HMS Queen Elizabeth, который отправится с рейдом в Средиземное море и тихоокеанский регион.

Также Уильямсон поддержал призывы президента США по увеличению расходов на оборону, объясняя это необходимостью бороться с российскими провокациями.

По его словам, Москва должна будет "заплатить за свои провокации", в числе которых вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии ядом "Новичок", а также аннексия Крыма и война на Донбассе.

"За такие действия Россия должна поплатиться", - считает Уильямсон.

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